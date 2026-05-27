У Лейпцигу масова бійка за участю поліції перед фіналом Ліги конференцій

Поліція Лейпцига несе чергування. Фото: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images

Фінал єврокубкового турніру Ліга Конференцій відбудеться ввечері 27 травня в німецькому Лейпцигу. У вирішальному матчі зустрінуться іспанський "Райо Вальєкано" та англійський "Кристал Пелас". Напередодні поєдинку стався скандальний епізод.

Місцевій поліції довелося розбороняти вболівальників двох команд, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bild.

У середу, 27 травня, о 22:00 за київським часом Лейпциг прийме фінал третього за значимістю єврокубка. Англійський "Кристал Пелас", який обіграв на попередній стадії донецький "Шахтар", зіграє з іспанським "Райо Вальєкано" в Лізі Конфенцій. Уболівальники обох команд прибули до Німеччини за кілька днів до гри.

Бійка вболівальників та поліції в Лейпцигу. Фото: скріншот Bild

Інцидент із бійкою та поліцією

У більшості випадків спілкування фанів проходить мирно. У фан-зоні на Ринковій площі наливають понад 500 літрів пива на годину. Кількість точок з їжею та напоями було збільшено в кілька разів. Місцеві ресторани, бари та кафе заповнені.

Однак був зафіксований і скандальний епізод. За добу до гри близько 50 уболівальників "Райо Вальєкано" прийшли до закладу, де відпочивали англійці. Іспанські фани почали бійку, в яку довелося втрутитися силам правопорядку. У результаті кафе було розгромлено. Про постраждалих поки що нічого не відомо, але кількість поліцейських у Лейпцигу було збільшено.

