В Реале зреет радикальное решение по Винисиусу

Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Большинство болельщиков мадридского "Реала" считают, что клубу стоит расстаться с нападающим Винисиусом Жуниором. Между игроком и фанами продолжает зреть конфликт.

Согласно опросу, проведенному изданием Marca, 86% респондентов выступили за продажу бразильца, полагая, что его положение в команде оказывает негативное влияние на репутацию клуба.

Реклама

Читайте также:

Обострение ситуации произошло в матче 17-го тура Ла Лига, в котором "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0. После замены в концовке встречи Винисиус был освистан трибунами, а его последующие действия в социальных сетях лишь усилили напряжение вокруг фигуры нападающего.

Почему разгорелся конфликт с Винисиусом

На фоне эмоциональных проблем с болельщиками дополнительное внимание привлекает и спортивная составляющая. В сезоне 2025/26 Винисиус провел 24 матча во всех турнирах, отметившись пятью голами и восемью результативными передачами. Его результативная серия без забитых мячей во встречах официального уровня затянулась.

Винисиус Жуниор пытается забить гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Последний раз бразилец отличался голом в товарищеском матче, а в официальных играх он не забивает уже 17 матчей подряд. При этом контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года, что делает возможное решение о будущем игрока стратегически важным для мадридского клуба.

Винисиусом продолжают интересоваться клубы из Саудовской Аравии, но "Реал" хочет получить за игрока не менее 200 млн евро. Решение о трансфере может быть принято в конце сезона.

Напомним, Юлия Левченко лаконично объяснила уникальность карьеры Ярославы Магучих.

Боксер Александр Усик неожиданно обратился к одному из своих бывших соперников.

Форвард Харри Кейн добился рекордного достижения в составе мюнхенской "Баварии".