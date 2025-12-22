У Реалі зріє радикальне рішення щодо Вінісіуса

Кіліан Мбаппе (ліворуч) та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Більшість уболівальників мадридського "Реала" вважають, що клубу варто розлучитися з нападником Вінісіусом Жуніором. Між гравцем та фанами продовжує зріти конфлікт.

Згідно з опитуванням, проведеним виданням Marca, 86% респондентів виступили за продаж бразильця, вважаючи, що його становище в команді негативно впливає на репутацію клубу.

Загострення ситуації сталося в матчі 17-го туру Ла-Ліги, в якому "Реал" обіграв "Севілью" з рахунком 2:0. Після заміни наприкінці зустрічі Вінісіуса освистали трибуни, а його подальші дії в соціальних мережах лише посилили напругу навколо фігури нападника.

Чому розгорівся конфлікт із Вінісіусом

На тлі емоційних проблем з уболівальниками додаткову увагу привертає та спортивний складник. У сезоні 2025/26 Вінісіус провів 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами та вісьмома результативними передачами. Його результативна серія без забитих м'ячів у зустрічах офіційного рівня затягнулася.

Вінісіус Жуніор намагається забити гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Востаннє бразилець відзначався голом у товариському матчі, а в офіційних іграх він не забиває вже 17 матчів поспіль. При цьому контракт Вінісіуса з "Реалом" розрахований до літа 2027 року, що робить можливе рішення про майбутнє гравця стратегічно важливим для мадридського клубу.

Вінісіусом продовжують цікавитися клуби з Саудівської Аравії, але "Реал" хоче отримати за гравця не менше 200 млн євро. Рішення про трансфер може бути прийнято наприкінці сезону.

