Уболівальники Реала вимагають продати зірку команди — подробиці

Уболівальники Реала вимагають продати зірку команди — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:41
У Реалі зріє радикальне рішення щодо Вінісіуса
Кіліан Мбаппе (ліворуч) та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Більшість уболівальників мадридського "Реала" вважають, що клубу варто розлучитися з нападником Вінісіусом Жуніором. Між гравцем та фанами продовжує зріти конфлікт.

Згідно з опитуванням, проведеним виданням Marca, 86% респондентів виступили за продаж бразильця, вважаючи, що його становище в команді негативно впливає на репутацію клубу.

Загострення ситуації сталося в матчі 17-го туру Ла-Ліги, в якому "Реал" обіграв "Севілью" з рахунком 2:0. Після заміни наприкінці зустрічі Вінісіуса освистали трибуни, а його подальші дії в соціальних мережах лише посилили напругу навколо фігури нападника.

Чому розгорівся конфлікт із Вінісіусом

На тлі емоційних проблем з уболівальниками додаткову увагу привертає та спортивний складник. У сезоні 2025/26 Вінісіус провів 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами та вісьмома результативними передачами. Його результативна серія без забитих м'ячів у зустрічах офіційного рівня затягнулася.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор намагається забити гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Востаннє бразилець відзначався голом у товариському матчі, а в офіційних іграх він не забиває вже 17 матчів поспіль. При цьому контракт Вінісіуса з "Реалом" розрахований до літа 2027 року, що робить можливе рішення про майбутнє гравця стратегічно важливим для мадридського клубу.

Вінісіусом продовжують цікавитися клуби з Саудівської Аравії, але "Реал" хоче отримати за гравця не менше 200 млн євро. Рішення про трансфер може бути прийнято наприкінці сезону.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Вінісіус Жуніор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
