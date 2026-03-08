Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Чепурный выиграл престижный турнир в Баку

Чепурный выиграл престижный турнир в Баку

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 13:21
Чепурной выиграл золото этапа КС по спортивной гимнастике
Назар Чепурный. Фото: Reuters

Украинский гимнаст Назар Чепурный стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Баку. Спортсмен выиграл соревнования в опорном прыжке.

О результатах выступления украинских спортсменов сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на источник.

Реклама
Читайте также:

Победа украинца в коронной дисциплине

Чепурный стал лучшим в финале опорного прыжка. По итогам двух попыток украинский спортсмен получил среднюю оценку — 14,549 балла.

Этот результат позволил гимнасту второй раз подряд победить на этапе Кубка мира в своем коронном упражнении.

Кроме того, Чепурный выступил в финале на параллельных брусьях. Там он занял четвертое место с результатом 14,000 балла.

Еще один украинец Никита Мельников в этом же финале стал пятым. Его результат составил 13,700 балла.

В финале упражнений на перекладине Владислав Грико занял шестую позицию, набрав 13,300 балла.

Результаты украинок в финалах

Представительницы сборной Украины были представлены во всех финалах женской программы. Ближе всего к наградам подошла Богдана Ковалева.

Она дважды остановилась в шаге от подиума. В финале опорного прыжка украинка заняла четвертое место с результатом 12,933 балла.

Также Ковалева стала четвертой в финале на разновысоких брусьях, получив оценку 13,000 балла.

Анастасия Лев завершила выступления пятой в финале упражнений на бревне с результатом 12,833 балла.

Кристина Грудецкая заняла шестое место в финале вольных упражнений, набрав 12,200 балла.

Напомним, ранее Илья Забарный повторил рекорд Руслана Малиновского в Лиге 1.

Также стало известно, что боснийский футболист примет украинское гражданство.

медали Гимнастика Назар Чепурный победа спортивная гимнастика
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации