Чепурной выиграл золото этапа КС по спортивной гимнастике

Чепурный выиграл престижный турнир в Баку
Украинский гимнаст Назар Чепурный стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Баку. Спортсмен выиграл соревнования в опорном прыжке.
О результатах выступления украинских спортсменов сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на источник.
Победа украинца в коронной дисциплине
Чепурный стал лучшим в финале опорного прыжка. По итогам двух попыток украинский спортсмен получил среднюю оценку — 14,549 балла.
Этот результат позволил гимнасту второй раз подряд победить на этапе Кубка мира в своем коронном упражнении.
Кроме того, Чепурный выступил в финале на параллельных брусьях. Там он занял четвертое место с результатом 14,000 балла.
Еще один украинец Никита Мельников в этом же финале стал пятым. Его результат составил 13,700 балла.
В финале упражнений на перекладине Владислав Грико занял шестую позицию, набрав 13,300 балла.
Результаты украинок в финалах
Представительницы сборной Украины были представлены во всех финалах женской программы. Ближе всего к наградам подошла Богдана Ковалева.
Она дважды остановилась в шаге от подиума. В финале опорного прыжка украинка заняла четвертое место с результатом 12,933 балла.
Также Ковалева стала четвертой в финале на разновысоких брусьях, получив оценку 13,000 балла.
Анастасия Лев завершила выступления пятой в финале упражнений на бревне с результатом 12,833 балла.
Кристина Грудецкая заняла шестое место в финале вольных упражнений, набрав 12,200 балла.
Напомним, ранее Илья Забарный повторил рекорд Руслана Малиновского в Лиге 1.
Также стало известно, что боснийский футболист примет украинское гражданство.
Читайте Новини.LIVE!