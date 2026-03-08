Чепурной выиграл золото этапа КС по спортивной гимнастике

Назар Чепурный. Фото: Reuters

Украинский гимнаст Назар Чепурный стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Баку. Спортсмен выиграл соревнования в опорном прыжке.

Победа украинца в коронной дисциплине

Чепурный стал лучшим в финале опорного прыжка. По итогам двух попыток украинский спортсмен получил среднюю оценку — 14,549 балла.

Этот результат позволил гимнасту второй раз подряд победить на этапе Кубка мира в своем коронном упражнении.

Кроме того, Чепурный выступил в финале на параллельных брусьях. Там он занял четвертое место с результатом 14,000 балла.

Еще один украинец Никита Мельников в этом же финале стал пятым. Его результат составил 13,700 балла.

В финале упражнений на перекладине Владислав Грико занял шестую позицию, набрав 13,300 балла.

Результаты украинок в финалах

Представительницы сборной Украины были представлены во всех финалах женской программы. Ближе всего к наградам подошла Богдана Ковалева.

Она дважды остановилась в шаге от подиума. В финале опорного прыжка украинка заняла четвертое место с результатом 12,933 балла.

Также Ковалева стала четвертой в финале на разновысоких брусьях, получив оценку 13,000 балла.

Анастасия Лев завершила выступления пятой в финале упражнений на бревне с результатом 12,833 балла.

Кристина Грудецкая заняла шестое место в финале вольных упражнений, набрав 12,200 балла.

