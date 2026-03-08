Відео
Головна Спорт Чепурний вдруге поспіль виграв етап Кубка світу

Чепурний вдруге поспіль виграв етап Кубка світу

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 13:21
Чепурний виграв золото етапу КС зі спортивної гімнастики
Назар Чепурний. Фото: Reuters

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Змагання відбулися у столиці Азербайджану Баку.

Про результати виступу українських спортсменів повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на джерело.

Читайте також:

Перемога українця у коронній дисципліні

Чепурний став найкращим у фіналі опорного стрибка. За підсумками двох спроб український спортсмен отримав середню оцінку — 14,549 бала.

Цей результат дозволив гімнасту вдруге поспіль перемогти на етапі Кубка світу у своїй коронній вправі.

Крім того, Чепурний виступив у фіналі на паралельних брусах. Там він посів четверте місце з результатом 14,000 бала.

Ще один українець Микита Мельников у цьому ж фіналі став п’ятим. Його результат склав 13,700 бала.

У фіналі вправ на поперечині Владислав Грико посів шосту позицію, набравши 13,300 бала.

Результати українок у фіналах

Представниці збірної України були представлені у всіх фіналах жіночої програми. Найближче до нагород підійшла Богдана Ковальова.

Вона двічі зупинилася за крок до подіуму. У фіналі опорного стрибка українка посіла четверте місце з результатом 12,933 бала.

Також Ковальова стала четвертою у фіналі на різновисоких брусах, отримавши оцінку 13,000 бала.

Анастасія Лев завершила виступи п’ятою у фіналі вправ на колоді з результатом 12,833 бала.

Крістіна Грудецька посіла шосте місце у фіналі вільних вправ, набравши 12,200 бала.

Нагадаємо, раніше Ілля Забарний повторив рекорд Руслана Маліновського в Лізі 1.

Також стало відомо, що боснійський футболіст візьме українське громадянство.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
