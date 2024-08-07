Олімпіада-2024 у Парижі — до України повернулися олімпійці Верняєв та Чепурний

Олімпійські спортсмени Назар Чепурний та Олег Верняєв. Фото: Новини.LIVE.

Олімпійські спортсмени Олег Верняєв та Назар Чепурний повернулися до України після виступів на Олімпіаді-2024. Верняєв посів восьме місце в багатоборстві, п'яте у вправах на коні та восьме на брусах, а Чепурний зайняв шосте місце у фіналі опорного стрибка.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у середу, 7 серпня.

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Олімпійський чемпіон та призер Ігор-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв на цьогорічних змаганнях став восьмим у багатоборстві, посів п'яту сходинку у вправах на коні та восьму у змаганнях на брусах.

Ми писали про те, що він ідеально відпрацював першу половину складної програми, але зірвався та впав на підлогу. У результаті з українця зняли бали за цю помилку, він опинився на останньому місці.

Олімпійські спортсмени на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх 2024 проходив фінал опорного стрибка у чоловіків, де спортсмен Назар Чепурний зайняв шосте місце. Відомо, що найвищим досягненням Назара є бронза чемпіонату світу-2023 саме в опорному стрибку.

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