Олимпиада-2024 в Париже — в Украину вернулись олимпийцы Верняев и Чепурный

Олимпийцы Верняев и Чепурный вернулись в Украину — как встретили спортсменов
Олимпийские спортсмены Олег Верняев и Назар Чепурный вернулись в Украину после выступлений на Олимпиаде-2024. Верняев занял восьмое место в многоборье, пятое в упражнениях на коне и восьмое на брусьях, а Чепурный занял шестое место в финале опорного прыжка.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в среду, 7 августа.
Двое олимпийских спортсменов вернулись домой
Олимпийский чемпион и призер Игр-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев на нынешних соревнованиях стал восьмым в многоборье, занял пятую строчку в упражнениях на коне и восьмую в соревнованиях на брусьях.
Мы писали о том, что он идеально отработал первую половину сложной программы, но сорвался и упал на пол. В результате с украинца сняли баллы за ошибку, он оказался на последнем месте.
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года проходил финал опорного прыжка у мужчин, где спортсмен Назар Чепурный занял шестое место. Известно, что самым высоким достижением Назара является бронза чемпионата мира-2023 именно в опорном прыжке.
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