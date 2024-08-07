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Олимпийцы Верняев и Чепурный вернулись в Украину — как встретили спортсменов

7 августа 2024 16:50
Валерия Барановская - редактор
Олимпиада-2024 в Париже — в Украину вернулись олимпийцы Верняев и Чепурный
Олимпийские спортсмены Назар Чепурный и Олег Верняев. Фото: Новини.LIVE.
Валерия Барановская - редактор

Олимпийские спортсмены Олег Верняев и Назар Чепурный вернулись в Украину после выступлений на Олимпиаде-2024. Верняев занял восьмое место в многоборье, пятое в упражнениях на коне и восьмое на брусьях, а Чепурный занял шестое место в финале опорного прыжка.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в среду, 7 августа.

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Олимпийский чемпион и призер Игр-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев на нынешних соревнованиях стал восьмым в многоборье, занял пятую строчку в упражнениях на коне и восьмую в соревнованиях на брусьях.

Мы писали о том, что он идеально отработал первую половину сложной программы, но сорвался и упал на пол. В результате с украинца сняли баллы за ошибку, он оказался на последнем месте.

Олег Верняев и Назар Чепурной
Олимпийские спортсмены на станции. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года проходил финал опорного прыжка у мужчин, где спортсмен Назар Чепурный занял шестое место. Известно, что самым высоким достижением Назара является бронза чемпионата мира-2023 именно в опорном прыжке.

В Украине на вокзале олимпийских спортсменов встречали с тортом и громкими аплодисментами.

Торт
Торт для олимпийских спортсменов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер. 

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024. 

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спорт Украина Олег Верняев вокзалы Олимпиада-2024 олимпиада Назар Чепурный

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