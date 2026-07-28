Чисора готов к драке с Усиком из-за своей поездки в Россию

Александр Усик и Дерек Чисора. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Британский боксер-ветеран Дерек Чисора неожиданно обратился с угрозой к Александру Усику. Спортсмены долгое время дружили, однако их отношения остыли. Причиной стала недавняя поездка британца в Россию.

Чисора откликнулся на предложение посетить спортивное мероприятие в Москве, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

Два представителя супертяжелого веса долгое время тепло общались. Дерек Чисора посещал бои с участием Александра Усика, боксеры часто встречались в неформальной обстановке, шутили и обнимались. С недавних пор ситуация изменилась.

Что произошло между Усиком и Чисорой

Британский боксер посетил Москву, где был почетным гостем во время поединка местного спортсмена Мурата Гассиева с Питером Кадиру. После этого Дерек Чисора хвалил Россию и говорил, что местные люди живут гораздо лучше европейцев. Вскоре от него досталось и Александру Усику.

"К черту его. При встрече я все ему объясню. Усик уже знает, что я готов к драке с ним. У меня есть свое мнением, и мне нечего стыдиться", — так Чисора прокомментировал ситуацию.

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