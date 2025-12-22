Алвес возвращается в футбол после выхода из тюрьмы

Бразилец Дани Алвес в 2025 году. Фото: instagram.com/danialves/

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес готовится к новому этапу в футбольной карьере. Сейчас 42-летний бразилец совместно с группой инвесторов близок к завершению сделки по приобретению португальского клуба "Сан-Жуан-де-Вер".

Эта команда выступает в третьем по силе дивизионе страны, сообщает Marca.

Переговоры по покупке команды находятся на финальной стадии, а сам проект рассматривается как долгосрочный. Дани Алвес не исключает и возвращения на поле: он допускает возможность провести около шести месяцев в составе клуба, что станет его первым появлением в профессиональном футболе спустя несколько лет после завершения игровой карьеры.

Дани Алвес у себя дома. Фото: instagram.com/danialves/

Скандальное дело Дани Алвеса

Футбольная активность бразильца возобновилась после завершения громкого судебного процесса. В марте 2025 года Суд Каталонии признал его невиновным по делу о сексуальном насилии, из-за которого он провел более года в заключении, после чего сумел выйти под залог.

После окончания судебной тяжбы экс-футболист сосредоточился на новых сферах деятельности и, как сообщалось ранее, занялся религиозной и общественной работой.

