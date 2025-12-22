Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дані Алвес купить футбольний клуб після виходу з в'язниці

Дані Алвес купить футбольний клуб після виходу з в'язниці

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:14
Алвес повертається у футбол після виходу з в'язниці
Бразилець Дані Алвес у 2025 році. Фото: instagram.com/danialves/

Колишній захисник збірної Бразилії з футболу Дані Алвес готується до нового етапу у футбольній кар'єрі. Наразі 42-річний бразилець спільно з групою інвесторів близький до завершення угоди з придбання португальського клубу "Сан-Жуан-де-Вер".

Ця команда виступає в третьому за силою дивізіоні країни, повідомляє Marca.

Реклама
Читайте також:

Переговори щодо купівлі команди перебувають на фінальній стадії, а сам проєкт розглядається як довгостроковий. Дані Алвес не виключає і повернення на поле: він допускає можливість провести близько шести місяців у складі клубу, що стане його першою появою в професійному футболі через декілька років після завершення ігрової кар'єри.

Дани Алвес
Дані Алвес у себе вдома. Фото: instagram.com/danialves/

Скандальна справа Дані Алвеса

Футбольна активність бразильця відновилася після завершення гучного судового процесу. У березні 2025 року Суд Каталонії визнав його невинним у справі про сексуальне насильство, через яке він провів понад рік в ув'язненні, після чого зумів вийти під заставу.

Після закінчення судової тяганини ексфутболіст зосередився на нових сферах діяльності й, як повідомлялося раніше, зайнявся релігійною та громадською роботою.

Нагадаємо, легкоатлетка Юлія Левченко видала головний секрет феноменального успіху Ярослави Магучіх.

Боксер Олександр Усик саркастично пожартував над своїм відомим колишнім суперником.

Капітан англійської збірної Гаррі Кейн зробив у "Баварії" те, що нікому не підкорялося.

спорт футбол Бразилія Дані Алвес Чемпіонат Португалії з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації