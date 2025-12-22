Алвес повертається у футбол після виходу з в'язниці

Бразилець Дані Алвес у 2025 році. Фото: instagram.com/danialves/

Колишній захисник збірної Бразилії з футболу Дані Алвес готується до нового етапу у футбольній кар'єрі. Наразі 42-річний бразилець спільно з групою інвесторів близький до завершення угоди з придбання португальського клубу "Сан-Жуан-де-Вер".

Ця команда виступає в третьому за силою дивізіоні країни, повідомляє Marca.

Переговори щодо купівлі команди перебувають на фінальній стадії, а сам проєкт розглядається як довгостроковий. Дані Алвес не виключає і повернення на поле: він допускає можливість провести близько шести місяців у складі клубу, що стане його першою появою в професійному футболі через декілька років після завершення ігрової кар'єри.

Дані Алвес у себе вдома. Фото: instagram.com/danialves/

Скандальна справа Дані Алвеса

Футбольна активність бразильця відновилася після завершення гучного судового процесу. У березні 2025 року Суд Каталонії визнав його невинним у справі про сексуальне насильство, через яке він провів понад рік в ув'язненні, після чого зумів вийти під заставу.

Після закінчення судової тяганини ексфутболіст зосередився на нових сферах діяльності й, як повідомлялося раніше, зайнявся релігійною та громадською роботою.

