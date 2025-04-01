Дані Алвеса виправдали і звільнили з в'язниці — він вимагатиме компенсацію

Дані Алвес. Фото: Reuters

Колишню зірку збірної Бразилії, "Барселони", "Ювентуса" і "ПСЖ" Дані Алвеса випустили на волю після 405 днів у в'язниці. Футболіста визнали винним у зґвалтуванні.

Однак, через деякий час, принесла результат апеляція до Верховного суду, повідомила Marca.

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Дані Алвес. Фото: Reuters

Алвес вимагатиме компенсацію

Верховний суд Іспанії виправдав футболіста, вважаючи, що немає серйозних доказів його провини.

За словами джерела, Алвес зможе отримати 20 тисяч євро за 405 днів у в'язниці.

Крім компенсації від влади, футболіст вимагатиме 2 млн євро від мексиканського клубу "Пумас" за достроковий розрив контракту. Через виправдувальний вердикт суду рішення клубу визнають необґрунтованим.

Зазначимо, що спочатку Алвеса засудили до 4,5 року позбавлення волі за зґвалтування.

Одразу після виходу на свободу дружина Алвеса оголосила, що вагітна і вони з футболістом чекають на дитину.

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