Дани Алвеса оправдали и освободили из тюрьмы — он будет требовать компенсацию

Дани Алвес. Фото: Reuters

Бывшую звезду сборной Бразилии, "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ" Дани Алвеса выпустили на волю после 405 дней в тюрьме. Футболист был признан виновным в изнасиловании.

Однако, спустя время, принесла результат апелляция в Верховный суд, сообщила Marca.

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Дани Алвес. Фото: Reuters

Алвес потребует компенсацию

Верховный суд Испании оправдал футболиста, посчитав, что нет серьезных доказательств его вины.

По словам источника, Алвес сможет получить 20 тысяч евро за 405 дней в тюрьме.

Кроме компенсации от властей, футболист потребует 2 млн евро от мексиканского клуба "Пумас" за досрочный разрыв контракта. Из-за оправдательного вердикта суда решение клуба признают необоснованным.

Отметим, что изначально Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы за изнасилование.

Сразу после выхода на свободу жена Алвеса объявила, что беременна и они с футболистом ждут ребенка.

Напомним, журналист Игорь Цыганык сообщил, что ждет киевское "Динамо" после смены владельца.

Также Цыганык подтвердил, что Артем Степанов получал удары от тренеров сборной.

Сборная Украины хочет натурализовать бразильца Педриньо из "Шахтера".

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