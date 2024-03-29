У Дани Алвеса снова проблемы с законом — почему бразилец может вернуться в тюрьму
У бывшего футболиста "Барселоны", "Ювентуса" и только что вышедшей из тюрьмы сборной Бразилии Дани Алвеса снова проблемы с законом. В этот раз дело не в изнасиловании, а в использовании чужих авторских прав.
Об этом сообщили адвокаты игрока в интервью As, передает Новини.LIVE.
Первыми о нарушении авторских прав заявили адвокаты жертв плагиата. Бразильские композиторы Жулиано Матеус и Тиаго Матеус уже подали в суд на Алвеса. Когда дело будет официально рассмотрено – неизвестно.
Речь идет о песне Avião в рамках проекта ООН по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.
"Данные Алвес обманным путем исключил имена настоящих создателей. Другими словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение ошибочного авторства", — говорит сторона обвинения.
Защита утверждает обратное
В свою очередь адвокатам Алвеса нашлось чем ответить на данные слова.
Mi idolo el chaval que le grita al sinvergüenza de Dani Alves. pic.twitter.com/zMeT9QsXQH— Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) March 28, 2024
"Работа была создана исключительно Даниэлем Алвесом. Текст песни Avião даже отдаленно не связан с данью уважения чьему-то дедушке", — заявил защита футболиста.
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