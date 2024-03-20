Дані Алвес вийшов із в'язниці — який вердикт оголосили судді

Дані Алвес до ув'язнення. Фото: instagram.com/danialves/

Колишній футболіст збірної Бразилії Дані Алвес вийшов на волю. Ексзахисник "Барселони" вперше за кілька років залишив тюремні мури.

Суд Барселони відпустив спортсмена під велику заставу, повідомляє Marca.

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У середу, 20 березня, колишній футболіст "Барселони" Дані Алвес вийшов на волю. Суд задовольнив клопотання адвокатів бразильця та призначив як заставу один мільйон євро.

Дані Алвес у залі суду. Фото: скриншот Reuters

Що буде з Дані Алвесом

Бразильський спортсмен зможе залишатись на волі під час розгляду апеляції, яку адвокати подали на вердикт суду. Провінційний суд Барселони засудив колишнього футболіста на чотири з половиною роки ув'язнення за сексуальне насильство.

Дані Алвес повинен буде виплатити позивачу 150 тисяч євро як компенсацію. Під час розгляду апеляції ексфутболіст має щодня відвідувати поліцейську дільницю. Документ бразильця тимчасово конфісковано, щоб він не зміг втекти з країни.

Дані Алвес досі є найтитулованішим гравцем в історії футболу. Він ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії, захищав кольори "Барселони", "ПСЖ", "Ювентуса" та інших клубів.

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