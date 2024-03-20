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Дани Алвес вышел из тюрьмы — какой вердикт объявили судьи

20 марта 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дани Алвес вышел из тюрьмы — какой вердикт объявили судьи
Дани Алвес до тюремного заключения. Фото: instagram.com/danialves/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес вышел на свободу. Экс-защитник "Барселоны" впервые за несколько лет покинул тюремные стены. 

Суд Барселоны отпустил спортсмена под крупный залог, сообщает Marca

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В среду, 20 марта, бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес вышел на свободу. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов бразильца и назначил в качестве залога один миллион евро. 

Дани Алвес
Дани Алвес в зале суда. Фото: скриншот Reuters

Что будет с Дани Алвесом  

Бразильский спортсмен сможет оставаться на свободе во время рассмотрения апелляции, которую адвокаты подали на вердикт суда. Провинциальный суд Барселоны приговорил бывшего футболиста к четырем с половиной годам заключения за сексуальное насилие.

Дани Алвес должен будет выплатить истцу 150 тысяч евро в качестве компенсации. Во время рассмотрения апелляции экс-футболист должен будет каждый день посещать полицейский участок. Документа бразильца временно конфискованы, чтобы он не смог сбежать из страны. 

Дани Алвес до сих пор является самым титулованным игроком в истории футбола. Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии, защищал цвета "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и других клубов. 

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футбол
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