Дани Алвес вышел из тюрьмы — какой вердикт объявили судьи

Дани Алвес до тюремного заключения. Фото: instagram.com/danialves/

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес вышел на свободу. Экс-защитник "Барселоны" впервые за несколько лет покинул тюремные стены.

Суд Барселоны отпустил спортсмена под крупный залог, сообщает Marca.

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В среду, 20 марта, бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес вышел на свободу. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов бразильца и назначил в качестве залога один миллион евро.

Дани Алвес в зале суда. Фото: скриншот Reuters

Что будет с Дани Алвесом

Бразильский спортсмен сможет оставаться на свободе во время рассмотрения апелляции, которую адвокаты подали на вердикт суда. Провинциальный суд Барселоны приговорил бывшего футболиста к четырем с половиной годам заключения за сексуальное насилие.

Дани Алвес должен будет выплатить истцу 150 тысяч евро в качестве компенсации. Во время рассмотрения апелляции экс-футболист должен будет каждый день посещать полицейский участок. Документа бразильца временно конфискованы, чтобы он не смог сбежать из страны.

Дани Алвес до сих пор является самым титулованным игроком в истории футбола. Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии, защищал цвета "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и других клубов.

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