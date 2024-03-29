У Дані Алвеса знову проблеми із законом — чому бразилець може повернутись до в'язниці

Дані Алвес. Фото: Twitter/_BeFootball

У колишнього футболіста "Барселони", "Ювентуса" та збірної Бразилії Дані Алвеса, який щойно вийшов з в'язниці, знову проблеми із законом. Цього разу справа не у зґвалтуванні, а у використанні чужих авторських прав.

Про це повідомили адвокати гравця в інтерв'ю As, передає Новини.LIVE.

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Першими про порушення авторських прав заявили адвокати жертв плагіату. Бразильські композитори Жуліано Матеус та Тіаго Матеус вже подали до суду на Алвеса. Коли справа буде офіційно розглянута — невідомо.

Мова йде про пісню Avião в рамках проекту ООН боротьби з дезінформацією навколо пандемії коронавірусу.

"Дані Алвес обманним шляхом виключив імена справжніх творців. Іншими словами, для проведення кампанії проти фейкових новин ООН використала твір хибного авторства", — каже сторона звинувачення.

Захист стверджує протилежне

У свою чергу, адвокатам Алвеса знайшлося чим відповісти на дані слова.

Mi idolo el chaval que le grita al sinvergüenza de Dani Alves. pic.twitter.com/zMeT9QsXQH — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) March 28, 2024

"Робота була створена виключно Даніелем Алвесом. Текст пісні Avião навіть віддалено не пов'язаний з даниною поваги чийомусь дідусеві", — заявив захист футболіста.

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