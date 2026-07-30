Динамо обратилось к болельщикам перед важным еврокубковым матчем

Андрей Ярмоленко, Матвей Пономаренко и Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В рамках квалификационного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет на выезде против ПАОКа. Поединок пройдет в Греции, куда добрались и болельщики украинской команды. Однако в Салониках они могут столкнуться с неприятностями.

Болельщиков попросили не поддаваться на провокации и следить за своими вещами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Неделю назад команда Игоря Костюка проиграла ПАОКу первый очный матч, который для киевлян был номинально домашним. Встреча прошла в Польше и, помимо футбола, запомнилась инцидентами на трибунах. Фаны греческой команды провоцировали соперника, вывесили российский флаг и скандировали кричалки в поддержку РФ. А польские стюарды агрессивно вели себя по отношению к гостям из Украины.

О чем "Динамо" попросило болельщиков

Руководство ПАОКа принесло извинения за инцидент со своими фанами. Однако не исключено, что во время ответного поединка на трибунах возникнут новые провокации. В связи с этим "Динамо" обратилось к собственным болельщикам с важным предостережением.

"В мире болельщиков у нас хватает врагов среди фанатских движений Европы. Обращаем особое внимание людей, которые отправляются на выездные матчи или посещают "домашние" матчи в Польше, и берут при этом какие-то флаги, баннеры: никто не будет разбираться — фанат вы или простой болельщик; никто не будет разбираться — это простое знамя из клубного магазина, или баннер военного подразделения. Если будет возможность оставить вас без баннеров/знамен, может найтись тот, кто этой возможностью воспользуется. Поэтому внимательно следите за своими вещами и в городе, куда приехали, и на стадионе", — попросило своих болельщиков "Динамо".

Поединок ПАОК — "Динамо" состоится в Греции в четверг, 30 июля, в 20:45 по киевскому времени.

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