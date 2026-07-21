Динамо потеряло двух игроков перед стартом сезона

Константин Вивчаренко и Пьер Мунгенге. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Накануне старта сезона 2026/27 в чемпионате Украины киевское "Динамо" осталось сразу без двух игроков. Новичок команды Пьер Мунгенге травмировался. Основной защитник Константин Вивчаренко тоже выбыл из строя.

Один из этих игроков вернется на поле только через несколько месяцев, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Защитник сборной Украины Константин Вивчаренко получил травму колена в еврокубковом матче против "Университати". Обследование продемонстрировало, что 24-летнему футболисту понадобится операция. Это означает, что он вернется в игру не ранее, чем через несколько месяцев. Не исключено, что Вивчаренко снова сможет играть только к концу года.

Другие потери "Динамо"

Также киевский клуб не сможет рассчитывать на Пьера Мунгенге. У французского форварда, который только недавно подписал контракт с "бело-синими", мышечная травма. Сроки его возвращения на поле пока не известны.

Зато уже подтвердилась информация о том, что колумбийский полузащитник Анхель Торрес больше не будет играть за "Динамо". Он уже уехал из украинского клуба. Причиной такого решения со стороны руководства киевлян стало непрофессиональное поведение и отношение футболиста к работе.

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