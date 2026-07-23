Динамо продлило контракт с Пономаренко, но форвард может уйти

Тренер Игорь Костюк и форвард Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Главный нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко может надолго остаться в клубе. Несмотря на слухи об интересе со стороны европейских клубов он продлил контракт с "бело-синими". Однако этот может свидетельствовать и о готовящемся трансфере.

Новое соглашение Пономаренко рассчитано на 5 лет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Руководство столичного клуба провело переговоры с Матвеем Пономаренко. Форвард согласился подписать новый контракт с клубом. Соглашение 20-летнего футболиста с "Динамо" рассчитано на 5 лет.

Будущее Пономаренко

В некоторых случаях игроки продлевают контракты с клубом в благодарность за проведенное в них время. Таким образом потенциальный продавец может получить за игрока солидную сумму при трансфере.

Важно напомнить, что в последнее время активизировались слухи об интересе к Пономаренко со стороны европейских команд. Наибольшую активность проявляет турецкий "Галатасарай". Стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.

В прошлом сезоне Матвей забил за "Динамо" 13 голов в 15 матчах. Также он записал на свой счет мяч в дебютном поединке за сборную Украины.

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