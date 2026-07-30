Доходы Магучих: сколько зарабатывает олимпийская чемпионка

Ярослава Магучих на тренировке и во время турнира. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих уже не первый год является одной из сильнейших легкоатлеток мира. Талант и кропотливый труд помогли ей завоевать немало трофеев, а также установить ряд рекордных достижений.

Высокие результаты напрямую влияют и на заработок молодой спортсменки, сообщают Новини.LIVE.

В свои 24 года Ярослава Магучих является действующей Олимпийской чемпионкой и удерживает мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин, который составляет 2 метра и 10 сантиметров. Украинка неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы, 20 раз побеждала на этапах Бриллиантовой лиги. Это делает ее не только одной из самых популярных легкоатлеток планеты, но и привлекает спонсорские контракты.

Ярослава Магучих после победы во Львове в 2026 году. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Сколько Магучих зарабатывает в год

В отличие от представителей многих других видов спорта, легкоатлеты чаще всего зарабатывают на собственном бренде, а не на доходах от побед на турнирах. Триумф на этапах Бриллиантовой лиги приносит 10 тысяч долларов (второе место — 6 тысяч, а третье — 4 тысячи). В финале Бриллиантовой лиги можно заработать гораздо больше: победитель получает 30 тысяч долларов.

Победа на Олимпийских играх-2024 в Париже принесла Ярославе Магучих самых большой гонорар в карьере. Она получила 125 тысяч долларов от Минспорта Украины и еще 50 тысяч от мировой Федерации легкой атлетики.

Спортсменка признавалась, что гонорары уходят на перелеты, подготовку к турнирам, экипировку и сборы. А живет Ярослава Магучих на доходы от взаимодействия с брендами, которые выбирают ее лицом своей рекламной компании. Речь идет о торговых марках, связанных с минеральной водой, одеждой и часами. Такая коллаборация приносит легкоатлетке около 600 тысяч евро в год.

Напомним, Новини.LIVE разобрались в деталях скандала, из-за которого Дерек Чисора поссорился с Александром Усиком.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отказал уже второму известному клубу за лето.