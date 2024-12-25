Жена Александра Усика удивила стильной фотосессией после реванша с Фьюри

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Жена украинского чемпиона мира по версиях WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика посетила реванш с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Девушка с первых рядов активно болела за мужа.

Интересно, что после возвращения к остальной половине семьи, Катерина Усик опубликовала в Instagram новую фотосессию в неприсущем для себя стиле.

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Катерина активно ведет социальные сети. Сейчас девушке удалось привлечь в Instagram 154 тысячи фолловеров.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Новый образ Катерины Усик

Жена лучшего боксера современности для новой фотосессии одела огромный кожаный коричневый плащ.

Катерина для своего "миланского стиля" дефилировала для нескольких цветных и черно-белых фото.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, что Александр и Катерина Усики воспитывают четверых детей — дочь Елизавету (2010 года рождения), сына Кирилла (2013 г.р.) сына Михаила (2015 г.р.) и дочь Марию (2024 г.р.). Младшая дочь родилась в Киеве во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее Виктор Вацко рассказал, что финаново сделал Тайсон Фьюри для Украины.

Дочь Ирины Фарион возмутилась ликованием украинцев, которые поддерживают Усика в бою с Фьюри.

Усик до сих пор находится в базах портала "Миротворец".