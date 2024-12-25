Дружина Олександра Усика здивувала стильною фотосесією після реваншу з Ф'юрі

Дружина Усика з'явилася в несподіваному міланському образі — фото
Дружина українського чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика відвідала реванш з Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії. Дівчина з перших рядів активно вболівала за чоловіка.
Цікаво, що після повернення до решти сім'ї, Катерина Усик опублікувала в Instagram нову фотосесію у непритаманному для себе стилі.
Катерина активно веде соціальні мережі. Наразі дівчині вдалося залучити до Instagram 154 тисячі фоловерів.
Новий образ Катерини Усик
Дружина найкращого боксера сучасності для нової фотосесії одягла величезний шкіряний коричневий плащ.
Катерина у своєму "міланському стилі" дефілювала для кількох кольорових та чорно-білих фото.
Зазначимо, що Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей — доньку Єлизавету (2010 року народження), сина Кирила (2013 р.н.) сина Михайла (2015 р.н.) та доньку Марію (2024 р.н.). Молодша донька народилася у Києві під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, раніше Віктор Вацко розповів, що фінансово зробив Тайсон Ф'юрі для України.
Дочка Ірини Фаріон обурилася тріумфуванням українців, які підтримують Усика в бою з Ф'юрі.
Усик досі знаходиться у базах порталу "Миротворець".
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