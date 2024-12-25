Дружина Олександра Усика здивувала стильною фотосесією після реваншу з Ф'юрі

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина українського чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика відвідала реванш з Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії. Дівчина з перших рядів активно вболівала за чоловіка.

Цікаво, що після повернення до решти сім'ї, Катерина Усик опублікувала в Instagram нову фотосесію у непритаманному для себе стилі.

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Катерина активно веде соціальні мережі. Наразі дівчині вдалося залучити до Instagram 154 тисячі фоловерів.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Новий образ Катерини Усик

Дружина найкращого боксера сучасності для нової фотосесії одягла величезний шкіряний коричневий плащ.

Катерина у своєму "міланському стилі" дефілювала для кількох кольорових та чорно-білих фото.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, що Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей — доньку Єлизавету (2010 року народження), сина Кирила (2013 р.н.) сина Михайла (2015 р.н.) та доньку Марію (2024 р.н.). Молодша донька народилася у Києві під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Віктор Вацко розповів, що фінансово зробив Тайсон Ф'юрі для України.

Дочка Ірини Фаріон обурилася тріумфуванням українців, які підтримують Усика в бою з Ф'юрі.

Усик досі знаходиться у базах порталу "Миротворець".