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Главная Спорт Фесюн из Шахтера может завершить карьеру из-за опасной болезни

Фесюн из Шахтера может завершить карьеру из-за опасной болезни

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 13:04
Кандидат в сборную Украины может завершить карьеру из-за укуса клеща
Голкипер "Шахтера" Кирил Фесюн. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Донецкому "Шахтеру" придется искать нового вратаря, если резервный голкипер команды не решит проблемы со здоровьем в ближайшее время. Кирилл Фесюн стал жертвой обстоятельств, которые могут повлиять на его карьеру. 

Несколько месяцев назад Фесюна укусил клещ, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса. 

Укус клеща может иметь тяжелые последствия для карьеры 24-летнего Кирилла Фесюна. Паразит некоторое время пробыл в организме спортсмена, после чего у голкипера начались проблемы со здоровьем. 

Что происходит с Фесюном 

Клещ занес инфекцию в организм футболиста "Шахтера", и это привело к проблемам с сердцем. Медики спасли вратаря от более серьезных неприятностей. Кирилла пытаются вылечить, но никаких гарантий врачи не дают. 

Фесюн уже пропустил предсезонные матчи "горняков". Тренерскому штабу клуба придется привлечь другого вратаря, который сможет стать сменщиков Дмитрия Ризныка. 

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В прошлом сезоне Кирилл Фесюн отыграл за "Шахтер" 8 поединков. В 4 из них голкипер не пропустил ни одного мяча в свои ворота. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что бразилец Неймар может воссоединиться с друзьями Лионелем Месси и Луисом Суаресом. 

Также Новини.LIVE цитировали Дональда Трампа, который назвал возможную отставку Джанни Инфантино с поста президента ФИФА "большой ошибков". 

ФК Шахтер клещи Кирилл Фесюн
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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