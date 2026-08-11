Кандидат до збірної України може завершити кар’єру через укус кліща

Воротар "Шахтаря" Кирило Фесюн. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Донецькому "Шахтарю" доведеться шукати нового воротаря, якщо резервний голкіпер команди не вирішить проблеми зі здоров’ям найближчим часом. Кирило Фесюн став жертвою обставин, які можуть вплинути на його кар’єру.

Кілька місяців тому Фесюна вкусив кліщ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Укус кліща може мати тяжкі наслідки для кар'єри 24-річного Кирила Фесюна. Паразит деякий час перебував в організмі спортсмена, після чого у голкіпера почалися проблеми зі здоров'ям.

Що відбувається з Фесюном

Кліщ заніс інфекцію в організм футболіста "Шахтаря", і це призвело до проблем із серцем. Медики врятували воротаря від більш серйозних неприємностей. Кирила намагаються вилікувати, але жодних гарантій лікарі не дають.

Фесюн уже пропустив передсезонні матчі "гірників". Тренерському штабу клубу доведеться залучити іншого воротаря, який зможе стати дублером Дмитра Різника.

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У минулому сезоні Кирило Фесюн відіграв за "Шахтар" 8 поєдинків. У 4 з них голкіпер не пропустив жодного м’яча у свої ворота.

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