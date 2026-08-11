Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Фесюн із Шахтаря може завершити кар’єру через небезпечну хворобу

Фесюн із Шахтаря може завершити кар’єру через небезпечну хворобу

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 13:04
Кандидат до збірної України може завершити кар’єру через укус кліща
Воротар "Шахтаря" Кирило Фесюн. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Донецькому "Шахтарю" доведеться шукати нового воротаря, якщо резервний голкіпер команди не вирішить проблеми зі здоров’ям найближчим часом. Кирило Фесюн став жертвою обставин, які можуть вплинути на його кар’єру.

Кілька місяців тому Фесюна вкусив кліщ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Укус кліща може мати тяжкі наслідки для кар'єри 24-річного Кирила Фесюна. Паразит деякий час перебував в організмі спортсмена, після чого у голкіпера почалися проблеми зі здоров'ям.

Що відбувається з Фесюном

Кліщ заніс інфекцію в організм футболіста "Шахтаря", і це призвело до проблем із серцем. Медики врятували воротаря від більш серйозних неприємностей. Кирила намагаються вилікувати, але жодних гарантій лікарі не дають.

Фесюн уже пропустив передсезонні матчі "гірників". Тренерському штабу клубу доведеться залучити іншого воротаря, який зможе стати дублером Дмитра Різника.

Читайте також:

У минулому сезоні Кирило Фесюн відіграв за "Шахтар" 8 поєдинків. У 4 з них голкіпер не пропустив жодного м’яча у свої ворота.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що бразилець Неймар може возз'єднатися зі своїми друзями Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.

Також Новини.LIVE цитували Дональда Трампа, який назвав можливу відставку Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА "великою помилкою". 

ФК Шахтар кліщі Кирило Фесюн
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації