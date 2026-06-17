Джереми Кларксон сообщил, что болен раком

Телеведущий Джереми Кларксон. Фото: Reuters

У британского телеведущего Джереми Кларксона новые проблемы со здоровьем. Автомобильный журналист проходит речение от онкологического заболевания. У него обнаружили рак простаты.

Кларксон уже перенес операцию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на проект "Clarkson’s Farm".

Джереми Кларксон в эфире собственного шоу заявил, что прошел медицинское обследование. По его результатом было установлено, что у 66-летнего телеведущего аргрессивная форма рака простаты. Она была обнаружена на ранней стадии.

Что угрожает Кларксону

Автогонщик знает о своем диагнозе с мая 2026 года. Врачи рассказали ему, что форма рака является агрессивной, но шансы на восстановление достаточно высокие. Джереми Кларксон уже перенес операцию по удалегнию опухоли из простаты. Она прошла успешно, впереди длительный процесс восстановления.

В одном из эпизодов собственного шоу Кларксон предстал перед зрителями в больничной палате. Он заявил, что останется в госпитале на некоторое время, но хочет как можно быстрее вернуться в строй.

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Недавно у Джереми Кларксона были обнаружены проблемы с сердцем, в результате чего он начал регулярно проходить медобследование. Это и помогло выявить рак простаты на ранней стадии.

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