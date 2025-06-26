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Главная Спорт Спортивный Ferrari Джереми Кларксона выставлена на аукцион

Спортивный Ferrari Джереми Кларксона выставлена на аукцион

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Дата публикации 26 июня 2025 15:01
Редкую Ferrari F355 GTS Джереми Кларксона продадут на аукционе
Феррари Джереми Кларксона. Фото: RM Sotheby's
Ключові моменти Особенности коллекционного автомобиля Что известно о владельце Ferrari F355 GTS

Автомобиль Ferrari F355 GTS, принадлежавшая знаменитому британскому телеведущему Джереми Кларксону, будет выставлена на торги 8 июля в Англии. Аукцион состоится во дворце Кливден в графстве Бакингемшир под эгидой RM Sotheby’s.

Ожидаемая стоимость машины составляет от 245 до 300 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

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Этот автомобиль был приобретен Кларксоном в 1996 году — в разгар популярности Джереми как ведущего Top Gear. Ferrari F355 GTS является редкой версией модели в кузове тарга, выпущенной ограниченным тиражом всего в 2577 экземпляров. Уникальность машины делает ее особенно ценной для коллекционеров. 

Ferrari F355 GTS
Автомобиль Ferrari F355 GTS. Фото: RM Sotheby's

Особенности коллекционного автомобиля

Модель F355 выпускалась с 1994 по 1999 год и считается одной из самых знаковых в истории бренда. Автомобиль оснащен 3,5-литровым V8 двигателем мощностью 380 л.с., разгоняется до сотни за 4,7 секунды и способен развить максимальную скорость в 295 км/ч. Общий тираж F355 составил более 11 тысяч машин — рекордное число для Ferrari на тот момент. 

Джереми Кларксон
Джереми Кларксон и его семья. Фото: instagram.com/jeremyclarkson1/

Что известно о владельце Ferrari F355 GTS

Джереми Кларксон приобрел автомобиль на волне своей популярности как автомобильного журналиста. Позднее он покинул BBC из-за конфликта с продюсерами, но продолжил карьеру в шоу The Grand Tour и в документальном проекте Ферма Кларксона на Amazon, став настоящим символом поп-культуры. 

Хотя Джереми Кларксон прежде всего известен как автомобильный журналист, его карьера неоднократно пересекалась со спортивным миром. В Top Gear он тестировал не только гражданские автомобили, но и трековые болиды, участвовал в гоночных заездах, комментировал автоспорт с типичной ироничной подачей. Кроме того, Кларксон активно интересуется футболом — он давний болельщик "Челси" и регулярно упоминает спорт в своих колонках и эфирах. 

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спорт аукцион Ferrari продажа авто Джереми Кларксон
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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