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Головна Спорт Спортивний Ferrari Джеремі Кларксона виставлено на аукціон

Спортивний Ferrari Джеремі Кларксона виставлено на аукціон

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Дата публікації: 26 червня 2025 15:01
Рідкісну Ferrari F355 GTS Джеремі Кларксона продадуть на аукціоні
Феррарі Джеремі Кларксона. Фото: RM Sotheby's
Ключові моменти Особливості колекційного автомобіля Що відомо про власника Ferrari F355 GTS

Автомобіль Ferrari F355 GTS, що належав знаменитому британському телеведучому Джеремі Кларксону, буде виставлено на торги 8 липня в Англії. Аукціон відбудеться в палаці Клівден у графстві Бакінгемшир під егідою RM Sotheby's.

Очікувана вартість машини становить від 245 до 300 тисяч доларів, повідомляє Daily Mail.

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Цей автомобіль був придбаний Кларксоном у 1996 році — у розпал популярності Джеремі як ведучого Top Gear. Ferrari F355 GTS є рідкісною версією моделі в кузові тарга, випущеної обмеженим накладом лише у 2577 екземплярів. Унікальність машини робить її особливо цінною для колекціонерів.

Ferrari F355 GTS
Автомобіль Ferrari F355 GTS. Фото: RM Sotheby's

Особливості колекційного автомобіля

Модель F355 випускалася з 1994 по 1999 рік та вважається однією з найбільш знакових в історії бренду. Автомобіль оснащений 3,5-літровим V8 двигуном потужністю 380 к.с., розганяється до сотні за 4,7 секунди та здатний розвинути максимальну швидкість у 295 км/год. Загальний тираж F355 склав понад 11 тисяч машин — рекордна кількість для Ferrari на той момент.

Джереми Кларксон
Джеремі Кларксон та його сім'я. Фото: instagram.com/jeremyclarkson1/

Що відомо про власника Ferrari F355 GTS

Джеремі Кларксон придбав автомобіль на хвилі своєї популярності як автомобільного журналіста. Пізніше він покинув BBC через конфлікт із продюсерами, але продовжив кар'єру в шоу The Grand Tour і в документальному проєкті Ферма Кларксона на Amazon, ставши справжнім символом попкультури.

Хоча Джеремі Кларксон насамперед відомий як автомобільний журналіст, його кар'єра неодноразово перетиналася зі спортивним світом. У Top Gear він тестував не тільки цивільні автомобілі, а й трекові боліди, брав участь у перегонових заїздах, коментував автоспорт із типовою іронічною подачею. Крім того, Кларксон активно цікавиться футболом — він давній уболівальник "Челсі" та регулярно згадує спорт у своїх колонках та ефірах.

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спорт аукціон Ferrari продаж авто Джеремі Кларксон
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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