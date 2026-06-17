Джеремі Кларксон повідомив, що хворий на рак

Телеведучий Джеремі Кларксон. Фото: Reuters

У британського телеведучого Джеремі Кларксона виникли нові проблеми зі здоров’ям. Автомобільний журналіст проходить лікування від онкологічного захворювання. У нього виявили рак простати.

Кларксон уже переніс операцію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на проєкт "Clarkson’s Farm".

Джеремі Кларксон в ефірі власного шоу заявив, що пройшов медичне обстеження. За його результатами було встановлено, що у 66-річного телеведучого агресивна форма раку простати. Її було виявлено на ранній стадії.

Що загрожує Кларксону

Автогонщик знає про свій діагноз з травня 2026 року. Лікарі повідомили йому, що форма раку є агресивною, але шанси на одужання досить високі. Джеремі Кларксон уже переніс операцію з видалення пухлини з простати. Вона пройшла успішно, попереду — тривалий процес відновлення.

В одному з епізодів власного шоу Кларксон з'явився перед глядачами в лікарняній палаті. Він заявив, що залишиться в лікарні на деякий час, але хоче якомога швидше повернутися до роботи.

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Нещодавно у Джеремі Кларксона виявили проблеми з серцем, внаслідок чого він почав регулярно проходити медичне обстеження. Саме це й допомогло виявити рак простати на ранній стадії.

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