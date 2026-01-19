Вирт открыто усомнился в логике Реброва в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот YouTube

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт оценил текущую ситуацию с выбором основного голкипера национальной команды. По его мнению, расстановка сил на этой позиции за последнее время изменилась.

Фактор регулярной игровой практики стал играть более весомую роль, чем раньше, заявил Вирт в интервью YouTube-каналу Дениса Бойко.

Юрий Вирт отметил, что уверенные выступления Анатолия Трубина в составе "Бенфики" логично повлияли на выбор тренерского штаба. При этом он подчеркнул, что конкуренция могла бы выглядеть иначе, если бы Андрей Лунин регулярно выходил на поле в другом топ-клубе, получая стабильную игровую практику.

Почему вопрос Лунина остается открытым

По словам Вирта, отсутствие четких публичных объяснений относительно невызова Лунина в сборную вызывает вопросы. Он считает, что тренерский штаб должен прямо обозначать причины — будь то нехватка матчей, тактическое решение или другие обстоятельства, поскольку уровень голкипера и его выступления за "Реал" остаются предметом дискуссий.

"Я не понимаю, почему нет четкого ответа по Лунину. Должно быть ясно: либо его не вызывают по игровым причинам, либо есть другие факторы. Если говорить лично обо мне, я бы такого вратаря вызывал без сомнений. Для меня уровень игрока здесь очевиден", — рассказал Вирт.

Уже 26 марта сборная Украины сыграет полуфинал отбора на ЧМ-2026 против национальной команды Швеции.

