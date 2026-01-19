Відео
Головна Спорт Відомий тренер дав Реброву важливу пораду про збірну України

Відомий тренер дав Реброву важливу пораду про збірну України

Дата публікації: 19 січня 2026 11:15
Вірт відкрито засумнівався в логіці Реброва у збірній України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: скріншот YouTube

Колишній воротар збірної України Юрій Вірт оцінив поточну ситуацію з вибором основного голкіпера національної команди. На його думку, розклад сил на цій позиції за останній час змінилася.

Фактор регулярної ігрової практики став відігравати вагомішу роль, ніж раніше, заявив Вірт в інтерв'ю YouTube-каналу Дениса Бойка.

Юрій Вірт зазначив, що впевнені виступи Анатолія Трубіна у складі "Бенфіки" логічно вплинули на вибір тренерського штабу. Водночас він підкреслив, що конкуренція могла б мати інакший вигляд, якби Андрій Лунін регулярно виходив на поле в іншому топклубі, отримуючи стабільну ігрову практику.

Андрей Лунин
Андрій Лунін у національній команді. Фото: УАФ

Чому питання Луніна залишається відкритим

За словами Вірта, відсутність чітких публічних пояснень щодо невиклика Луніна до збірної викликає питання. Він вважає, що тренерський штаб повинен прямо позначати причини — чи то брак матчів, чи то тактичне рішення, чи то інші обставини, оскільки рівень голкіпера і його виступи за "Реал" залишаються предметом дискусій.

"Я не розумію, чому немає чіткої відповіді щодо Луніна. Повинно бути ясно: або його не викликають з ігрових причин, або є інші чинники. Якщо говорити особисто про мене, я б такого воротаря викликав без сумнівів. Для мене рівень гравця тут очевидний", — розповів Вірт.

Уже 26 березня збірна України зіграє півфінал відбору на ЧС-2026 проти національної команди Швеції.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розпочала новий сезон із приголомшливого рекорду.

Віцекапітан збірної України з футболу Олександр Зінченко обрав новий клуб, щоб врятувати кар'єру.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Андрій Лунін Юрій Вірт
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
