Вірт відкрито засумнівався в логіці Реброва у збірній України

Відомий тренер дав Реброву важливу пораду про збірну України
Колишній воротар збірної України Юрій Вірт оцінив поточну ситуацію з вибором основного голкіпера національної команди. На його думку, розклад сил на цій позиції за останній час змінилася.
Фактор регулярної ігрової практики став відігравати вагомішу роль, ніж раніше, заявив Вірт в інтерв'ю YouTube-каналу Дениса Бойка.
Юрій Вірт зазначив, що впевнені виступи Анатолія Трубіна у складі "Бенфіки" логічно вплинули на вибір тренерського штабу. Водночас він підкреслив, що конкуренція могла б мати інакший вигляд, якби Андрій Лунін регулярно виходив на поле в іншому топклубі, отримуючи стабільну ігрову практику.
Чому питання Луніна залишається відкритим
За словами Вірта, відсутність чітких публічних пояснень щодо невиклика Луніна до збірної викликає питання. Він вважає, що тренерський штаб повинен прямо позначати причини — чи то брак матчів, чи то тактичне рішення, чи то інші обставини, оскільки рівень голкіпера і його виступи за "Реал" залишаються предметом дискусій.
"Я не розумію, чому немає чіткої відповіді щодо Луніна. Повинно бути ясно: або його не викликають з ігрових причин, або є інші чинники. Якщо говорити особисто про мене, я б такого воротаря викликав без сумнівів. Для мене рівень гравця тут очевидний", — розповів Вірт.
Уже 26 березня збірна України зіграє півфінал відбору на ЧС-2026 проти національної команди Швеції.
