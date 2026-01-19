Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный украинский олимпиец неожиданно завершил карьеру

Известный украинский олимпиец неожиданно завершил карьеру

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:01
Романчук закончил карьеру после провальной Олимпиады в 29 лет
Михаил Романчук на Олимпиаде в Париже. Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук официально объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении 29-летний супруг Марины Бех сообщил во время специальной пресс-конференции.

Романчук лаконично подвел черту под одним из самых ярких периодов в истории украинского плавания, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

За годы выступлений Михаил Романчук стал чемпионом Европы, а также завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр 2020 года в Токио. В его активе также награды чемпионатов мира, а имя Михаила надолго закрепилось среди сильнейших стайеров планеты на средних и длинных дистанциях.  

Михайло Романчук
Михайло Романчук во время заплыва. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Неудачный финиш Романчука

Последним стартом в карьере спортсмена стала Олимпиада-2024 в Париже, где он был вынужден досрочно завершить выступления из-за болезни. Романчук уходит из спорта как обладатель трех национальных рекордов Украины. Он первенствовал на дистанциях 400, 800 и 1500 метров, оставив после себя ориентир для будущих поколений пловцов. 

Михаил Романчук за годы карьеры стал одним из самых титулованных спортсменов в истории отечественного плавания. Он является чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, а также многократным медалистом чемпионатов мира.

Романчук специализировался на стайерских дистанциях и долгое время входил в мировую элиту на 800 и 1500 метрах вольным стилем. 

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова доминирует в прыжках в высоту после короткого отпуска. 

Футболист Александр Зинченко впервые за долгие годы уехал из Англии, чтобы дать карьере новый импульс. 

спорт Михаил Романчук плавание Сборная Украины по плаванию олимпиада Олимпийская сборная Украины
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации