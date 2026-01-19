Романчук закончил карьеру после провальной Олимпиады в 29 лет

Михаил Романчук на Олимпиаде в Париже. Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук официально объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении 29-летний супруг Марины Бех сообщил во время специальной пресс-конференции.

Романчук лаконично подвел черту под одним из самых ярких периодов в истории украинского плавания, сообщает портал Новини.LIVE.

За годы выступлений Михаил Романчук стал чемпионом Европы, а также завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр 2020 года в Токио. В его активе также награды чемпионатов мира, а имя Михаила надолго закрепилось среди сильнейших стайеров планеты на средних и длинных дистанциях.

Михайло Романчук во время заплыва. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Неудачный финиш Романчука

Последним стартом в карьере спортсмена стала Олимпиада-2024 в Париже, где он был вынужден досрочно завершить выступления из-за болезни. Романчук уходит из спорта как обладатель трех национальных рекордов Украины. Он первенствовал на дистанциях 400, 800 и 1500 метров, оставив после себя ориентир для будущих поколений пловцов.

Михаил Романчук за годы карьеры стал одним из самых титулованных спортсменов в истории отечественного плавания. Он является чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, а также многократным медалистом чемпионатов мира.

Романчук специализировался на стайерских дистанциях и долгое время входил в мировую элиту на 800 и 1500 метрах вольным стилем.

