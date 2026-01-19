Відео
Відомий український олімпієць несподівано завершив кар'єру

Відомий український олімпієць несподівано завершив кар'єру

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:01
Романчук закінчив кар'єру після провальної Олімпіади у 29 років
Михайло Романчук на Олімпіаді в Парижі. Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Український плавець Михайло Романчук офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 29-річний чоловік Марини Бех повідомив під час спеціальної пресконференції.

Романчук лаконічно підвів риску під одним із найяскравіших періодів в історії українського плавання, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

За роки виступів Михайло Романчук став чемпіоном Європи, а також завоював срібну та бронзову медалі Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. У його доробку також нагороди чемпіонатів світу, а ім'я Михайла надовго закріпилося серед найсильніших стаєрів планети на середніх та довгих дистанціях.

Михайло Романчук
Михайло Романчук під час запливу. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Невдалий фініш Романчука

Останнім стартом у кар'єрі спортсмена стала Олімпіада-2024 у Парижі, де він був змушений достроково завершити виступи через хворобу. Романчук йде зі спорту як володар трьох національних рекордів України. Він здобув першість на дистанціях 400, 800 і 1500 метрів, залишивши після себе орієнтир для майбутніх поколінь плавців.

Михайло Романчук за роки кар'єри став одним із найтитулованіших спортсменів в історії вітчизняного плавання. Він є чемпіоном Європи, срібним та бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 року, а також багаторазовим медалістом чемпіонатів світу.

Романчук спеціалізувався на стаєрських дистанціях і тривалий час входив до світової еліти на 800 та 1500 метрах вільним стилем.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову домінує у стрибках у висоту після короткої відпустки.

Футболіст Олександр Зінченко вперше за довгі роки виїхав з Англії, щоб дати кар'єрі новий імпульс.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
