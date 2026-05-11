Главная Спорт Канселу первым в истории установил уникальный рекорд

Канселу первым в истории установил уникальный рекорд

Дата публикации 11 мая 2026 10:39
Канселу первым в истории стал чемпионом четырех топ-лиг
Жоау Канселу во время матча с "Реалом". Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" завоевала 29-й чемпионский титул в Испании. Впервые в истории "сине-гранатовые" сделали это в поединке с "Реалом". Команда Ханса-Дитера Флика победила в Ла Лиге второй год подряд

Один из футболистов "Барселоны" установил историческое достижение, сообщают Новини.LIVE

Португальский вингер Жоау Канселу выступает за "Барселону" на правах аренды, тогда как его контракт принадлежит "Аль-Хилялю" из Саудовской Аравии. Ранее он уже выступал за каталонцев в аренде из "Манчестер Сити". Это первый чемпионский титул португальца в Испании, но не в карьере. 

Жоау Канселу
Жоау Канселу и Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Жоау Канселу стал первым игроком в истории, который играл за команды, победившие в четырех европейских топ-лигах. Ранее он становился чемпионом Италии с "Ювентусом" (2018/19), Англии с "Манчестер Сити" (2020/21, 2021/22 и 2022/23) и Германии с "Баварией" (2022/23). Помимо этого 31-летний футболист был чемпионом с "Бенфикой" и становился победителем Лиги Наций со сборной Португалии

Уникальный сезон для "Барселоны" 

Каталонцы стали первой командой, которая победила в 18 домашних матчах чемпионата Испании подряд. Они могут улучшить это достижение, если обыграют в нынешнем сезоне еще и "Бетис" в предстоящем поединке. 

Также у "Барселоны" есть шанс набрать 100 очков в сезоне. После победы над "Реалом" у каталонцев в активе 91 балл, но впереди матчи с "Алавесом", "Бетисом" и "Валенсией". У команды Флика в этом сезоне лучшие атака и оборона. Голкипер команды Жоан Гарсия может завоевать "Трофео Самора", приз лучшему вратарю Испании, в свой первый же сезон в "Барселоне". Ранее это удавалось только Андони Субисаррете и Клаудио Браво

Напомним, ранее Новини.LIVE представили жену бразильца Рафиньи, которая вместе с ним праздновала чемпионство "Барселоны". 

Также Новини.LIVE писали о заявлении Тайсона Фьюри по поводу будущего противостояния с Александром Усиком. 

Барселона Испанская Ла Лига Жоау Канселу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
