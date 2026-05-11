Канселу першим в історії став чемпіоном чотирьох топ-ліг

Жоау Канселу під час матчу з "Реалом".

Каталонська "Барселона" завоювала 29-й чемпіонський титул в Іспанії. Уперше в історії "синьо-гранатові" зробили це в поєдинку з "Реалом". Команда Ганса-Дітера Фліка перемогла в Ла Лізі другий рік поспіль.

Один із футболістів "Барселони" встановив історичне досягнення, повідомляють Новини.LIVE.

Португальський вінгер Жоау Канселу виступає за "Барселону" на правах оренди, тоді як його контракт належить "Аль-Хілялю" з Саудівської Аравії. Раніше він уже виступав за каталонців в оренді з "Манчестер Сіті". Це перший чемпіонський титул португальця в Іспанії, але не в кар'єрі.

Жоау Канселу і Ламін Ямаль.

Жоау Канселу став першим гравцем в історії, який грав за команди, що перемогли в чотирьох європейських топ-лігах. Раніше він ставав чемпіоном Італії з "Ювентусом" (2018/19), Англії з "Манчестер Сіті" (2020/21, 2021/22 і 2022/23) та Німеччини з "Баварією" (2022/23). Крім цього 31-річний футболіст був чемпіоном із "Бенфікою" і ставав переможцем Ліги Націй зі збірною Португалії.

Унікальний сезон для "Барселони"

Каталонці стали першою командою, яка перемогла в 18 домашніх матчах чемпіонату Іспанії поспіль. Вони можуть поліпшити це досягнення, якщо обіграють у нинішньому сезоні ще й "Бетіс" у майбутньому поєдинку.

Також у "Барселони" є шанс набрати 100 очок у сезоні. Після перемоги над "Реалом" у каталонців в активі 91 бал, але попереду матчі з "Алавесом", "Бетісом" та "Валенсією". У команди Фліка в цьому сезоні найкращі атака та оборона. Голкіпер команди Жоан Гарсія може завоювати "Трофео Самора", приз найкращому воротареві Іспанії, у свій перший же сезон у "Барселоні". Раніше це вдавалося тільки Андоні Субісаррете та Клаудіо Браво.

