Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Легендарный Пирло начал работать на россиян

Легендарный Пирло начал работать на россиян

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 17:17
Андреа Пирло подписал контракт с российской компанией
Андреа Пирло в футболке "Милана". Фото: Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло вновь оказался в центре внимания, но не из-за футбольных достижений.

Бывший полузащитник сборной Италии согласился на сотрудничество с российской букмекерской компанией, сообщил в соцсети Х инсайдер Фабрицио Романо.

Реклама
Читайте также:

Андрея Пирло, которому в этом году исполнилось 46 лет, заключил долгосрочное соглашение с новым партнером. Хотя финансовые и организационные детали контракта не разглашаются, инсайдеры отмечают, что речь идет о масштабной рекламной кампании. 

Чем занимается Пирло

Бывший полузащитник известен своими достижениями как игрок. Он блистал в составах "Ювентуса", "Милана" и "Интера", выигрывая главные клубные трофеи Европы. В национальной сборной Италии Пирло провел 116 матчей и стал чемпионом мира 2006 года. После завершения карьеры в 2017 году он сосредоточился на тренерской деятельности.

Итальянец уже успел поработать с "Ювентусом", "Сампдорией" и турецким "Карагюмрюком", а с лета 2025 года возглавляет клуб "Юнайтед" в чемпионате ОАЭ. Его тренерская философия всегда ассоциировалась с эстетикой футбола и стратегическим мышлением, поэтому новое соглашение с российской компанией удивило поклонников своей противоречивостью. 

Напомним, донецкий "Шахтер" может купить одного из лидеров сборной Азербайджана уже зимой. 

Известный украинский комментатор Роберто Моралес рассказал, на каком направлении сражается с россиянами. 

Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах в конце сезона может подписать контракт с одним из самых богатых клубов мира. 

спорт футбол Милан Ювентус Сборная Италии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации