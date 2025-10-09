Андреа Пирло подписал контракт с российской компанией

Андреа Пирло в футболке "Милана". Фото: Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло вновь оказался в центре внимания, но не из-за футбольных достижений.

Бывший полузащитник сборной Италии согласился на сотрудничество с российской букмекерской компанией, сообщил в соцсети Х инсайдер Фабрицио Романо.

Андрея Пирло, которому в этом году исполнилось 46 лет, заключил долгосрочное соглашение с новым партнером. Хотя финансовые и организационные детали контракта не разглашаются, инсайдеры отмечают, что речь идет о масштабной рекламной кампании.

Чем занимается Пирло

Бывший полузащитник известен своими достижениями как игрок. Он блистал в составах "Ювентуса", "Милана" и "Интера", выигрывая главные клубные трофеи Европы. В национальной сборной Италии Пирло провел 116 матчей и стал чемпионом мира 2006 года. После завершения карьеры в 2017 году он сосредоточился на тренерской деятельности.

Итальянец уже успел поработать с "Ювентусом", "Сампдорией" и турецким "Карагюмрюком", а с лета 2025 года возглавляет клуб "Юнайтед" в чемпионате ОАЭ. Его тренерская философия всегда ассоциировалась с эстетикой футбола и стратегическим мышлением, поэтому новое соглашение с российской компанией удивило поклонников своей противоречивостью.

