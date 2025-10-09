Андреа Пірло підписав контракт із російською компанією

Андреа Пірло у футболці "Мілана". Фото: Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Легендарний італійський футболіст Андреа Пірло знову опинився в центрі уваги, але не через футбольні досягнення.

Колишній півзахисник збірної Італії погодився на співпрацю з російською букмекерською компанією, повідомив у соцмережі Х інсайдер Фабріціо Романо.

Андрея Пірло, якому цього року виповнилося 46 років, уклав довгострокову угоду з новим партнером. Хоча фінансові та організаційні деталі контракту не розголошуються, інсайдери зазначають, що йдеться про масштабну рекламну кампанію.

Чим займається Пірло

Колишній півзахисник відомий своїми досягненнями як гравець. Він сяяв у складах "Ювентуса", "Мілана" та "Інтера", виграючи головні клубні трофеї Європи. У національній збірній Італії Пірло провів 116 матчів та став чемпіоном світу 2006 року. Після завершення кар'єри 2017 року він зосередився на тренерській діяльності.

Італієць уже встиг попрацювати з "Ювентусом", "Сампдорією" та турецьким "Карагюмрюком", а з літа 2025 року очолює клуб "Юнайтед" у чемпіонаті ОАЕ. Його тренерська філософія завжди асоціювалася з естетикою футболу та стратегічним мисленням, тому нова угода з російською компанією здивувала шанувальників своєю суперечливістю.

