Шахтар націлився на зірку Карабаху та збірної Азербайджану

Турал Байрамов (праворуч) у матчі проти "Копенгагена". Фото: Reuters/Aziz Karimov

Донецький "Шахтар" розглядає можливість посилення позиції лівого захисника і проявляє зацікавленість до Турала Байрамова. Це гравець клубу "Карабах" та національної збірної Азербайджану.

Інтерес до Байрамова з'явився ще за часів роботи Арди Турана в турецькому "Еюпспорі", коли тренеру сподобався стиль гри захисника та його потенціал, повідомляє Sportinfo AZ.

Арда Туран просить керівництво "Шахтаря" розглянути трансфер та вкластися в перспективу через кілька сезонів. Не виключено, що захисник збірної Азербайджану підпише з "гірниками" контракт під час зимового трансферного вікна.

Турал Байрамов під час відпустки. Фото: instagram.com/toralbayramov/

Що відомо про потенційного новачка

У нинішньому сезоні Байрамов провів близько дванадцяти матчів за "Карабах", показавши себе не тільки захисником, але і як атакувальний гравець. На його рахунку чотири голи та три асисти.

Контракт Турала Байрамова з азербайджанським клубом діє до літа 2026 року, а за версією Transfermarkt вартість оцінюється приблизно в 1,5 млн євро.

Якщо переговори увінчаються успіхом, "Шахтар" отримає універсального гравця: Байрамов здатний діяти як фулбек, так і на флангах атаки. Це дасть тренеру гнучкість у схемах і посилення крила оборони.

