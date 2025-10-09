Шахтар націлився на зірку Карабаху та збірної Азербайджану

Шахтар готовий підписати зірку збірної Азербайджану
Донецький "Шахтар" розглядає можливість посилення позиції лівого захисника і проявляє зацікавленість до Турала Байрамова. Це гравець клубу "Карабах" та національної збірної Азербайджану.
Інтерес до Байрамова з'явився ще за часів роботи Арди Турана в турецькому "Еюпспорі", коли тренеру сподобався стиль гри захисника та його потенціал, повідомляє Sportinfo AZ.
Арда Туран просить керівництво "Шахтаря" розглянути трансфер та вкластися в перспективу через кілька сезонів. Не виключено, що захисник збірної Азербайджану підпише з "гірниками" контракт під час зимового трансферного вікна.
Що відомо про потенційного новачка
У нинішньому сезоні Байрамов провів близько дванадцяти матчів за "Карабах", показавши себе не тільки захисником, але і як атакувальний гравець. На його рахунку чотири голи та три асисти.
Контракт Турала Байрамова з азербайджанським клубом діє до літа 2026 року, а за версією Transfermarkt вартість оцінюється приблизно в 1,5 млн євро.
Якщо переговори увінчаються успіхом, "Шахтар" отримає універсального гравця: Байрамов здатний діяти як фулбек, так і на флангах атаки. Це дасть тренеру гнучкість у схемах і посилення крила оборони.
