Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар готовий підписати зірку збірної Азербайджану

Шахтар готовий підписати зірку збірної Азербайджану

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 14:31
Шахтар націлився на зірку Карабаху та збірної Азербайджану
Турал Байрамов (праворуч) у матчі проти "Копенгагена". Фото: Reuters/Aziz Karimov

Донецький "Шахтар" розглядає можливість посилення позиції лівого захисника і проявляє зацікавленість до Турала Байрамова. Це гравець клубу "Карабах" та національної збірної Азербайджану.

Інтерес до Байрамова з'явився ще за часів роботи Арди Турана в турецькому "Еюпспорі", коли тренеру сподобався стиль гри захисника та його потенціал, повідомляє Sportinfo AZ.

Реклама
Читайте також:

Арда Туран просить керівництво "Шахтаря" розглянути трансфер та вкластися в перспективу через кілька сезонів. Не виключено, що захисник збірної Азербайджану підпише з "гірниками" контракт під час зимового трансферного вікна.

Турал Байрамов
Турал Байрамов під час відпустки. Фото: instagram.com/toralbayramov/

Що відомо про потенційного новачка

У нинішньому сезоні Байрамов провів близько дванадцяти матчів за "Карабах", показавши себе не тільки захисником, але і як атакувальний гравець. На його рахунку чотири голи та три асисти.

Контракт Турала Байрамова з азербайджанським клубом діє до літа 2026 року, а за версією Transfermarkt вартість оцінюється приблизно в 1,5 млн євро.

Якщо переговори увінчаються успіхом, "Шахтар" отримає універсального гравця: Байрамов здатний діяти як фулбек, так і на флангах атаки. Це дасть тренеру гнучкість у схемах і посилення крила оборони.

Нагадаємо, Хосеп Гвардіола може очолити відому збірну після того, як залишить "Манчестер Сіті".

В англійському "Ліверпулі" шукають заміну Мохаммеду Салаху, якого влітку можуть вигідно продати.

спорт Азербайджан футбол ФК Шахтар Футбол трансфери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації