Чому Шахтар домагається банкрутства Дніпра-1

Олександр Піхальонок у матчі проти "Шахтаря". Фото: УНІАН

Господарський суд Дніпропетровської області повідомив про відкриття провадження у справі про банкрутство футбольного клубу "Дніпро-1". Підставою для цього став позов донецького "Шахтаря", пов'язаний із фінансовими зобов'язаннями дніпровців щодо трансферу півзахисника Олександра Пихаленка.

За даними Єдиного реєстру судових рішень, конфлікт між клубами виник після переходу 28-річного футболіста в київське "Динамо".

Улітку 2024 року гравець залишив "Дніпро-1" за 2,5 мільйона євро, але частину суми, що належала "Шахтарю", так і не було виплачено. Згідно з умовами колишньої угоди, донецький клуб мав право на 20% від подальшого продажу Піхальонка. Суд визнав вимоги "Шахтаря" законними та підтвердив, що кредитор має намір домагатися визнання "Дніпра-1" банкрутом.

Олександр Піхальонок у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Судове провадження почалося

У рішенні суду зазначено, що "Шахтар" претендує на суму у 27,83 мільйона гривень. Щодо клубу введено процедуру розпорядження майном до 12 березня 2026 року, а попереднє засідання призначено на 11 листопада.

У поточному сезоні Піхальонок провів 14 матчів за "Динамо", відзначившись чотирма голами та двома результативними передачами. До переходу в "Дніпро-1" він виступав за "Шахтар" та молодіжні команди донецького клубу.

