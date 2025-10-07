Почему Шахтер добивается банкротства Днепра-1

Александр Пихаленок в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН

Хозяйственный суд Днепропетровской области сообщил об открытии производства по делу о банкротстве футбольного клуба "Днепр-1". Основанием для этого стал иск донецкого "Шахтера", связанный с финансовыми обязательствами днепровцев по трансферу полузащитника Александра Пихаленка.

По данным Единого реестра судебных решений, конфликт между клубами возник после перехода 28-летнего футболиста в киевское "Динамо".

Летом 2024 года игрок покинул "Днепр-1" за 2,5 миллиона евро, но часть суммы, причитавшаяся "Шахтеру", так и не была выплачена. Согласно условиям прежнего соглашения, донецкий клуб имел право на 20% от последующей продажи Пихаленка. Суд признал требования "Шахтера" законными и подтвердил, что кредитор намерен добиваться признания "Днепра-1" банкротом.

Александр Пихаленок в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Судебное производство началось

В решении суда указано, что "Шахтер" претендует на сумму в 27,83 миллиона гривен. В отношении клуба введена процедура распоряжения имуществом до 12 марта 2026 года, а предварительное заседание назначено на 11 ноября.

В текущем сезоне Пихаленок провел 14 матчей за "Динамо", отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. До перехода в "Днепр-1" он выступал за "Шахтер" и молодежные команды донецкого клуба.

