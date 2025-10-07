Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Конфликт Шахтера и Днепра-1 дошел до суда

Конфликт Шахтера и Днепра-1 дошел до суда

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 11:31
Почему Шахтер добивается банкротства Днепра-1
Александр Пихаленок в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН

Хозяйственный суд Днепропетровской области сообщил об открытии производства по делу о банкротстве футбольного клуба "Днепр-1". Основанием для этого стал иск донецкого "Шахтера", связанный с финансовыми обязательствами днепровцев по трансферу полузащитника Александра Пихаленка.

По данным Единого реестра судебных решений, конфликт между клубами возник после перехода 28-летнего футболиста в киевское "Динамо".

Реклама
Читайте также:

Летом 2024 года игрок покинул "Днепр-1" за 2,5 миллиона евро, но часть суммы, причитавшаяся "Шахтеру", так и не была выплачена. Согласно условиям прежнего соглашения, донецкий клуб имел право на 20% от последующей продажи Пихаленка. Суд признал требования "Шахтера" законными и подтвердил, что кредитор намерен добиваться признания "Днепра-1" банкротом.

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Судебное производство началось

В решении суда указано, что "Шахтер" претендует на сумму в 27,83 миллиона гривен. В отношении клуба введена процедура распоряжения имуществом до 12 марта 2026 года, а предварительное заседание назначено на 11 ноября.

В текущем сезоне Пихаленок провел 14 матчей за "Динамо", отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. До перехода в "Днепр-1" он выступал за "Шахтер" и молодежные команды донецкого клуба.

Напомним, лондонский "Челси" может пригласить еще одного игрока сборной Украины. 

Мирон Маркевич назвал главную проблему "Динамо" и обратился к футболистам команды. 

В семье Александра Усика произошло событие, которое удивит многих поклонников чемпиона по боксу. 

спорт футбол ФК Шахтер Днепр-1 Александр Пихаленок
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации