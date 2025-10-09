Шахтер нацелился на звезду Карабаха и сборной Азербайджана

Турал Байрамов (справа) в матче против "Копенгагена". Фото: Reuters/Aziz Karimov

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность усиления позиции левого защитника и проявляет заинтересованность к Туралу Байрамову. Это игрок клуба "Карабах" и национальной сборной Азербайджана.

Интерес к Байрамову появился еще во времена работы Арды Турана в турецком "Эюпспоре", когда тренеру понравился стиль игры защитника и его потенциал, сообщает Sportinfo AZ.

Арда Туран просит руководство "Шахтера" рассмотреть трансфер и вложиться в перспективу через несколько сезонов. Не исключено, что защитник сборной Азербайджана подпишет с "горняками" контракт во время зимнего трансферного окна.

Турал Байрамов во время отпуска. Фото: instagram.com/toralbayramov/

Что известно о потенциальном новичке

В нынешнем сезоне Байрамов провел около двенадцати матчей за "Карабах", показав себя не только защитником, но и как атакующий игрок. На его счету четыре гола и три ассиста.

Контракт Турала Байрамова с азербайджанским клубом действует до лета 2026 года, а по версии Transfermarkt стоимость оценивается примерно в 1,5 млн евро.

Если переговоры увенчаются успехом, "Шахтер" получит универсального игрока: Байрамов способен действовать как фулбек, так и на флангах атаки. Это даст тренеру гибкость в схемах и усиление крыла обороны.

