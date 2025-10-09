Моралес розповів, на якій ділянці фронту бореться з росіянами

Коментатор Роберто Моралес. Фото: facebook.com/romoralesmunoz/

Журналіст Михайло Співаковський запевнив, що український коментатор Роберто Моралес живий та здоровий. Він передав слова колеги, який назвав місце служби.

Співаковський зачитав коротке звернення від Моралеса в ефірі під час випуску передачі на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Роберто Моралес — український спортивний коментатор, який поєднує роботу в ефірі та участь у Збройних Силах України. Він був мобілізований і з травня 2023 року служить у лавах ЗСУ, при цьому продовжуючи виконувати журналістські обов'язки, коли отримує дозвіл командування.

Роберто Моралес (ліворуч) у ЗСУ. Фото: facebook.com/romoralesmunoz/

По суті своєї служби Моралес — піхотинець. У різних інтерв'ю він згадував, що виконував завдання стрільця, проходив навчання сапера, працював водієм-хіміком, а зараз обіймає посаду штаб-сержанта третьої категорії. Він зазначав, що переміщення посад пов'язані не завжди з повною зміною обов'язків, а скоріше з поточними потребами підрозділу.

Де зараз служить Роберто Моралес

Журналіст Співаковський у прямому ефірі відповів на запитання одного з уболівальників, який попросив розповісти, як справи у Моралеса. Михайло заявив, що буквально вчора списався з Робертом. Як і раніше, коментатор служить у лавах ЗСУ, його підрозділ розташований на Покровському напрямку. У нього нічого глобально не змінилося з січня цього року.

"Він бажає і ведучим, і глядачам усього хорошого та міцного здоров'я. Він бадьорий, пише, що в нього все гаразд", — розповів Співаковський.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" звернув увагу на зірку команди "Карабах" та збірної Азербайджану.

Єгиптянин Мохаммед Салах грає свій останній сезон у "Ліверпулі", на нього претендує інший відомий клуб.