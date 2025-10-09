Моралес розповів, на якій ділянці фронту бореться з росіянами

Співаковський розповів, де воює коментатор Моралес
Журналіст Михайло Співаковський запевнив, що український коментатор Роберто Моралес живий та здоровий. Він передав слова колеги, який назвав місце служби.
Співаковський зачитав коротке звернення від Моралеса в ефірі під час випуску передачі на YouTube-каналі "ТаТоТаке".
Роберто Моралес — український спортивний коментатор, який поєднує роботу в ефірі та участь у Збройних Силах України. Він був мобілізований і з травня 2023 року служить у лавах ЗСУ, при цьому продовжуючи виконувати журналістські обов'язки, коли отримує дозвіл командування.
По суті своєї служби Моралес — піхотинець. У різних інтерв'ю він згадував, що виконував завдання стрільця, проходив навчання сапера, працював водієм-хіміком, а зараз обіймає посаду штаб-сержанта третьої категорії. Він зазначав, що переміщення посад пов'язані не завжди з повною зміною обов'язків, а скоріше з поточними потребами підрозділу.
Де зараз служить Роберто Моралес
Журналіст Співаковський у прямому ефірі відповів на запитання одного з уболівальників, який попросив розповісти, як справи у Моралеса. Михайло заявив, що буквально вчора списався з Робертом. Як і раніше, коментатор служить у лавах ЗСУ, його підрозділ розташований на Покровському напрямку. У нього нічого глобально не змінилося з січня цього року.
"Він бажає і ведучим, і глядачам усього хорошого та міцного здоров'я. Він бадьорий, пише, що в нього все гаразд", — розповів Співаковський.
