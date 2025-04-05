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Відомий коментатор із ЗСУ негативно висловився про Зеленського

5 квітня 2025 18:13
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Моралес про Зеленського — негатив і війна на десятиліття
Роберто Моралес. Фото: скриншот
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Відомий український футбольний коментатор, чинний військовослужбовець ЗСУ Роберто Моралес заговорив про Президента України Володимира Зеленського. Він розповів, чи зробив очільник держави поштовх для української ідеї.

Про це Моралес розповів у інтерв’ю виданню "Трибуна".

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Роберто Моралес. Фото: facebook.com/romoralesmunoz

Що Моралес думає про Зеленського

Моралеса запитали про місце Зеленського в історії України. На це питання Роберто відповів, що воно категорично негативне.

Коментатор вважає, що в його списку діячів, які робили поштовх для України Зеленського нізащо не буде.

"Моє ставлення до нього категорично негативне. Тобто в моєму списку діячів, які зробили поштовх для просування української ідеї, його не буде нізащо", — сказав Моралес.

Стосовно війни Роберто заявив, що вона триватиме десятиліттями, можливо, поколіннями. Активна фаза може затихнути, але він цього не передбачає, спираючись на досвід 2015–2016 років в армії, коли конфлікт "законсервувався".

Моралес вважає, що навіть онуки навряд чи побачать кінець війни.

Також Роберто порівняв ситуацію з протистоянням Ізраїлю та Палестини, де Росія — антицивілізація, а Україна, попри проблеми, уособлює цивілізацію, що чинить опір деструкції. Такі протистояння були постійно й надовго.

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Володимир Зеленський ЗСУ футбол Роберто Моралес коментатор
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