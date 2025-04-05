Моралес про Зеленського — негатив і війна на десятиліття

Роберто Моралес. Фото: скриншот

Відомий український футбольний коментатор, чинний військовослужбовець ЗСУ Роберто Моралес заговорив про Президента України Володимира Зеленського. Він розповів, чи зробив очільник держави поштовх для української ідеї.

Про це Моралес розповів у інтерв’ю виданню "Трибуна".

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Роберто Моралес. Фото: facebook.com/romoralesmunoz

Що Моралес думає про Зеленського

Моралеса запитали про місце Зеленського в історії України. На це питання Роберто відповів, що воно категорично негативне.

Коментатор вважає, що в його списку діячів, які робили поштовх для України Зеленського нізащо не буде.

"Моє ставлення до нього категорично негативне. Тобто в моєму списку діячів, які зробили поштовх для просування української ідеї, його не буде нізащо", — сказав Моралес.

Стосовно війни Роберто заявив, що вона триватиме десятиліттями, можливо, поколіннями. Активна фаза може затихнути, але він цього не передбачає, спираючись на досвід 2015–2016 років в армії, коли конфлікт "законсервувався".

Моралес вважає, що навіть онуки навряд чи побачать кінець війни.

Також Роберто порівняв ситуацію з протистоянням Ізраїлю та Палестини, де Росія — антицивілізація, а Україна, попри проблеми, уособлює цивілізацію, що чинить опір деструкції. Такі протистояння були постійно й надовго.

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