Моралес о Зеленском — негатив и война на десятилетия

Роберто Моралес. Фото: скриншот

Известный украинский футбольный комментатор, действующий военнослужащий ВСУ Роберто Моралес заговорил о Президенте Украины Владимире Зеленском. Он рассказал, сделал ли глава государства толчок для украинской идеи.

Об этом Моралес рассказал в интервью изданию "Трибуна".

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Роберто Моралес. Фото: facebook.com/romoralesmunoz

Что Моралес думает о Зеленском

Моралеса спросили о месте Зеленского в истории Украины. На этот вопрос Роберто ответил, что он категорически отрицательный.

Комментатор считает, что в его списке деятелей, которые делали толчок для Украины, Зеленского ни за что не будет.

"Мое отношение к нему категорически отрицательное. То есть в моем списке деятелей, которые сделали толчок для продвижения украинской идеи, его не будет ни за что", — сказал Моралес.

Относительно войны Роберто заявил, что она продлится десятилетиями, возможно, поколениями. Активная фаза может затихнуть, но он этого не предусматривает, опираясь на опыт 2015-2016 годов в армии, когда конфликт "законсервировался".

Моралес считает, что даже внуки вряд ли увидят конец войны.

Также Роберто сравнил ситуацию с противостоянием Израиля и Палестины, где Россия — антицивилизация, а Украина, несмотря на проблемы, олицетворяет цивилизацию, которая сопротивляется деструкции. Такие противостояния были постоянно и надолго.

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