Известный комментатор поразил новогодним изменением стиля

Украинский комментатор и военнослужащий Роберто Моралес. Фото: Facebook Роберто Моралеса

До Нового года остается неделя. Многие украинцы уже целенаправленно готовятся к праздникам, а некоторые еще и удивляют своими новыми образами.

Известный украинский комментатор Роберто Моралес показал у себя на Facebook, как он выглядит сейчас, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинский комментатор Роберто Моралес. Фото: Facebook Роберто Моралеса

Кто такой Роберто Моралес

Украинский комментатор, известный по работе на многих украинских телеканалах. С 2010 по 2019 год работал на телеканале "Футбол", сейчас комментирует матчи на MEGOGO.

Роберто Моралес — действующий военнослужащий ВСУ. Он служил в зоне АТО, а после начала полномасштабного вторжения россиян снова присоединился к войску.

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