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Український коментатор вразив несподіваним новорічним іміджем

24 грудня 2024 14:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Відомий коментатор вразив новорічною зміною стилю
Український коментатор та військовослужбовець Роберто Моралес. Фото: Facebook Роберто Моралеса
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До Нового року залишається тиждень. Багато українців вже цілеспрямовано готуються до свят, а дехто ще й дивує своїми новими образами

Відомий український коментатор Роберто Моралес показав у себе на Facebook, як він зараз виглядає, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Роберто Моралес
Український коментатор Роберто Моралес. Фото: Facebook Роберто Моралеса

Хто такий Роберто Моралес

Український коментатор, відомий за роботою на багатьох українських телеканалах. З 2010 по 2019 рік працював на телеканалі "Футбол", зараз коментує матчі на MEGOGO. 

Роберто Моралес — чинний військовослужбовець ЗСУ. Він служив у зоні АТО, а після початку повномасштабного вторгнення росіян знову долучився до війська. 

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спорт футбол телебачення коментатор Новий рік 2024

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14:29 Україна отримала транш на 1 млрд доларів — на що підуть кошти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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