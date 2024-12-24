Відомий коментатор вразив новорічною зміною стилю

Український коментатор та військовослужбовець Роберто Моралес. Фото: Facebook Роберто Моралеса

До Нового року залишається тиждень. Багато українців вже цілеспрямовано готуються до свят, а дехто ще й дивує своїми новими образами.

Відомий український коментатор Роберто Моралес показав у себе на Facebook, як він зараз виглядає, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Український коментатор Роберто Моралес. Фото: Facebook Роберто Моралеса

Хто такий Роберто Моралес

Український коментатор, відомий за роботою на багатьох українських телеканалах. З 2010 по 2019 рік працював на телеканалі "Футбол", зараз коментує матчі на MEGOGO.

Роберто Моралес — чинний військовослужбовець ЗСУ. Він служив у зоні АТО, а після початку повномасштабного вторгнення росіян знову долучився до війська.

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