Главная Спорт Спиваковский рассказал, где воюет комментатор Моралес

Спиваковский рассказал, где воюет комментатор Моралес

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 16:15
Моралес рассказал, на каком участке фронта сражается с россиянами
Комментатор Роберто Моралес. Фото: facebook.com/romoralesmunoz/

Журналист Михаил Спиваковский заверил, что украинский комментатор Роберто Моралес жив и здоров. Он передал слова коллеги, который назвал место службы. 

Спиваковский зачитал короткое обращение от Моралеса в эфире во время выпуска передачи на YouTube-канале "ТаТоТаке". 

Читайте также:

Роберто Моралес — украинский спортивный комментатор, который совмещает работу в эфире и участие в Вооруженных Силах Украины. Он был мобилизован и с мая 2023 года служит в рядах ВСУ, при этом продолжая выполнять журналистские обязанности, когда получает разрешение командования. 

Роберто Моралес
Роберто Моралес (слева) в ВСУ. Фото: facebook.com/romoralesmunoz/

По сути своей службы Моралес — пехотинец. В различных интервью он упоминал, что выполнял задачи стрелка, проходил обучение сапера, работал водителем-химиком, а в настоящий момент занимает должность штаб-сержанта третьей категории. Он отмечал, что перемещения должностей связаны не всегда с полной сменой обязанностей, а скорее с текущими потребностями подразделения. 

Где сейчас служит Роберто Моралес

Журналист Спиваковский в прямом эфире ответил на вопрос одного из болельщиков, который попросил рассказать, как дела у Моралеса. Михаил заявил, что буквально вчера списался с Робертом. Как и раньше, комментатор служит в рядах ВСУ, его подразделение находится на Покровском направлении. У него ничего глобально не изменилось с января этого года. 

"Он желает и ведущим, и зрителям всего хорошего и крепкого здоровья. Он бодрый, пишет, что у него все в порядке", — рассказал Спиваковский. 

Напомним, донецкий "Шахтер" обратил внимание на звезду команды "Карабах" и сборной Азербайджана. 

Египтянин Мохаммед Салах играет свой последний сезон в "Ливерпуле", на него претендует другой известный клуб. 

спорт футбол Спортсмены в ВСУ Роберто Моралес комментатор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
