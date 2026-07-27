Ливерпуль нашел в ПСЖ главное усиление перед стартом сезона

Бредли Барколя и тренер "Ливерпуля" Андони Ираола. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Вингер сборной Франции Бредли Барколя хочет уйти из "ПСЖ". Он недоволен своим статусом в столичной команде. Футболист хочет чаще выходить на поле.

Барколя может начать сезон 2026/27 в английской Премьер-лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Флориана Плеттенберга.

Французский "ПСЖ" может потерять одну из своих главных звезд. Атакующий полузащитник Бредли Барколя недоволен ролью в команде Луиса Энрике. Он отказался продлевать контракт с клубом, который летом 2028 года. Ситуацией может воспользоваться другой известный клуб.

Где будет играть Барколя

Английский "Ливерпуль" проявил инициативу и уже связался с агентами 23-летнего футболиста. Стороны обсудили требования Бредли Барколя по зарплате и быстро достигли договоренности о будущем контракте. Вингер хочет продолжить карьеру на "Энфилде".

"Ливерпуль" уже подготовил официальное предложение для "ПСЖ". Переговоры должны стартовать уже в понедельник. Англичане хотят подписать Бредли Барколя до закрытия летнего трансферного окна.

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