Ливерпуль пытается подписать Забарного

Илья Забарный и главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Защитник сборной Украины Илья Забарный входит в список трансферных целей "Ливерпуля". Главный тренер команды Андони Ираола получил от руководства одобрение на проведение такой сделки.

Переговоры "Ливерпуля" с французским "ПСЖ" уже идут, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Krrish FT.

Во время летнего межсезонья-2026 руководство "Ливерпуля" заменило главного тренера команды, которую возглавил пришедший из "Борнмута" Андони Ираола. Он хочет снова поработать с Ильей Забарным, у которого позади неоднозначный сезон в "ПСЖ".

Насколько вероятен трансфер Забарного

Украинский футболист не смог сходу завоевать место в основном составе французского гранда, с которым выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Однако сообщения о том, что Илья Забарный не нужен "ПСЖ", не соответствуют действительности.

В конце прошлого сезона главный тренер парижан Луис Энрике заявил, что рассчитывает на игрока. Адаптация Ильи Забарного во Франции проходит по плану, и наставник не сомневается, что в будущем защитник станет основным футболистом "ПСЖ".

Французы не соглашаются продать Забарного "Ливерпулю". Однако английский клуб постарается взять игрока в аренду, и такой варианты в конечном итоге может устроить все стороны.

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