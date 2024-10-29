Лунин нашел неожиданный способ поддержать Винисиуса

Андрей Лунин борется с Робертом Левандовским. Фото: Reuters/Juan Medina

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин отреагировал на скандал, в котором принял участием "королевский клуб". Вратарь поддержал одного из партнеров по команде.

Лунин опубликовал сообщение, посвященное Винисиусу Жуниору, на своей странице в Instagram.

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Винисиус Жуниор был фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2024. Бразилец помог мадридскому "Реалу" стать чемпионом Испании и выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Однако за несколько часов до церемонии стало известно, что ЗМ-2024 получит Родри, ставший чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити" и Европы со сборной Испании. В мадридском "Реале" приняли решение проигнорировать церемонию награждения "Золотой мяч" несмотря на то, что клуб получил несколько наград.

Реакция Лунина на скандал

В прошлом сезоне голкипер сборной Украины помог "Реалу" выйти в финал Лиги чемпионов. Он защищал ворота испанской команды на протяжение большей части сезона. Лунин оказался на третьем месте в списке лучших вратарей мира, уступив только Унаи Симону и Эмилиано Мартинесу. Но украинец тоже не поехал в Париж на церемонию "Золотой мяч".

Андрей Лунин поддержал Винисиуса. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Вместо этого Лунин опубликовал в социальной сети сообщение в поддержку Винисиуса Жуниора, который тяжело пережил второе место в списке лучших игроков мира. То же самое сделали многие другие футболисты "Реала".

Напомним, Винисиус Жуниор негативно отреагировал на то, что "Золотой мяч" получил испанец Родри.

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