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Лунін підтримав Вінісіуса після оголошення підсумків ЗМ-2024

29 жовтня 2024 10:25
Станіслав Костюк - Редактор
Лунін знайшов несподіваний спосіб підтримати Вінісіуса
Андрій Лунін бореться із Робертом Левандовським. Фото: Reuters/Juan Medina
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін відреагував на скандал, у якому взяв участь "королівський клуб". Воротар підтримав одного із партнерів по команді.

Лунін опублікував повідомлення, присвячене Вінісіусу Жуніору, на своїй сторінці в Instagram.

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Вінісіус Жуніор був фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч-2024. Бразилець допоміг мадридському "Реалу" стати чемпіоном Іспанії та виграти Лігу чемпіонів минулого сезону.

Проте за декілька годин до церемонії стало відомо, що ЗМ-2024 отримає Родрі, який став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті" та Європи зі збірною Іспанії. У мадридському "Реалі" вирішили проігнорувати церемонію нагородження "Золотий м'яч" попри те, що клуб отримав три інші нагороди.

Реакція Луніна на скандал

Минулого сезону голкіпер збірної України допоміг "Реалу" вийти у фінал Ліги чемпіонів. Він захищав ворота іспанської команди протягом більшої частини сезону. Лунін опинився на третьому місці в списку найкращих воротарів світу, поступившись лише Унаї Симону та Еміліано Мартінесу. Але українець також не поїхав до Парижа на церемонію "Золотий м'яч".

Андрій Лунін
Андрій Лунін підтримав Вінісіуса. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Натомість Лунін опублікував у соціальній мережі повідомлення на підтримку Вінісіуса Жуніора, який важко пережив друге місце у списку найкращих гравців світу. Те саме зробили багато інших футболістів "Реала".

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор негативно відреагував на те, що "Золотий м'яч" отримав іспанець Родрі.

Тим часом захисник збірної України Віталій Миколенко може перейти в італійську команду.

Президент українського "Полісся" Геннадій Буткевич назвав джерело фінансування житомирського клубу.

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