Лунін знайшов несподіваний спосіб підтримати Вінісіуса

Андрій Лунін бореться із Робертом Левандовським. Фото: Reuters/Juan Medina

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін відреагував на скандал, у якому взяв участь "королівський клуб". Воротар підтримав одного із партнерів по команді.

Лунін опублікував повідомлення, присвячене Вінісіусу Жуніору, на своїй сторінці в Instagram.

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Вінісіус Жуніор був фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч-2024. Бразилець допоміг мадридському "Реалу" стати чемпіоном Іспанії та виграти Лігу чемпіонів минулого сезону.

Проте за декілька годин до церемонії стало відомо, що ЗМ-2024 отримає Родрі, який став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті" та Європи зі збірною Іспанії. У мадридському "Реалі" вирішили проігнорувати церемонію нагородження "Золотий м'яч" попри те, що клуб отримав три інші нагороди.

Реакція Луніна на скандал

Минулого сезону голкіпер збірної України допоміг "Реалу" вийти у фінал Ліги чемпіонів. Він захищав ворота іспанської команди протягом більшої частини сезону. Лунін опинився на третьому місці в списку найкращих воротарів світу, поступившись лише Унаї Симону та Еміліано Мартінесу. Але українець також не поїхав до Парижа на церемонію "Золотий м'яч".

Андрій Лунін підтримав Вінісіуса. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Натомість Лунін опублікував у соціальній мережі повідомлення на підтримку Вінісіуса Жуніора, який важко пережив друге місце у списку найкращих гравців світу. Те саме зробили багато інших футболістів "Реала".

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор негативно відреагував на те, що "Золотий м'яч" отримав іспанець Родрі.

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